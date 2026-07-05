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Luiz Alteze-Isidora kaže da simptomi raka nisu bili prisutni, koji je, nažalost, jedan od vodećih uzroka smrti od raka kod žena prema Američkom društvu za borbu protiv raka. Tek kada je Luiz pozvana da prati zdravlje svojih jajnika, stvari su počele da izlaze na videlo, a njen lekar za plodnost joj je predložio da se podvrgne transvaginalnom ultrazvuku svakih šest meseci.

Drugi lekar je rekao da je to "nepotrebno", ali je Luiz ipak odlučila da se podvrgne. Odlučila se da ultrazvuk radi godišnje umesto svakih šest meseci, ali je ta odluka verovatno spasila njen život.

U oktobru 2024. godine, njen lekar je otkrio da ima veliku cistu na jajniku. Uprkos tome što su analize krvi bile negativne na rak, Luiz je ohrabrena da joj se jajnici uklone.

Rak je zahvatio celo telo zbog čega su morali da joj izvade 7 organa Foto: Printscreen/Instagram/louisesmission

Nalazi uredni, ali lekar odlučuje da odstrani jajnike

Nije planirala da ima još dece pa je odlučila da se podvrgne operaciji, ali pre nego što je otišla pod nož, njen hirurg je izrazio zabrinutost zbog rezultata transvaginalnog ultrazvuka.

Sećajući se šta joj je rečeno za NY Post, Luiz je podelila da joj je hirurg rekao:

- Ne želim da vas plašim jer je vaš test bio negativan, ali mi se ne sviđa kako stvari izgledaju. Moram da vas što pre odvedem da vam se uklone jajnici.

Nažalost, strahovi hirurga su potvrđeni kada je Luiz otvorena i otkriveno je da je "puna raka". Biopsija je kasnije potvrdila da ima rak jajnika u stadijumu 4B koji se već proširio po celom telu.

Ultrazvuk joj je spasao život Foto: Printscreen/Instagram/louisesmission

- Bila sam u potpunom šoku. Stalno sam čekala da neko kaže da su pogrešili, rekla je Luiz o svojoj neočekivanoj dijagnozi.

Rak jajnika se toliko proširio da su morali da izvade još organa

U januaru, Luiz je podvrgnuta još jednoj operaciji gde je njen hirurg otkrio da se rak jajnika proširio, te da ga ima i u debelom crevu, jetri i grudima.

Dr Denis Či je nastavio da uklanja Luizinu slezinu, slepo crevo, žučnu kesu, matericu, jajnike, jajovode i sluzokožu želuca, koji su svi bili prepuni raka. Takođe je podvrgnuta hemoterapiji nakon operacije koja joj je promenila život.

Nije imala nijedan jedini siptom Foto: Printscreen/Instagram/louisesmission

Srećom, sve se to isplatilo Luiz, jer je sada "tehnički u remisiji" s obzirom na to da je njen test CA 125 normalan. Prema Majo klinici, ovaj test meri količinu proteina kancerogena 125 u krvi i obično se koristi za praćenje raka jajnika.

Nakon što joj je ultrazvuk možda spasao život, Luiz želi da ohrabri i druge žene da urade test, ne preskaču ultrazvuk jer je za rak jajnika ključno za ozdravljenje, pravovremeno otkrivanje, upravo usled nedostatka simptoma.

- Moj cilj je da obavestim žene da jednostavan godišnji transvaginalni ultrazvuk (iako nije potpuno nepogrešiv u otkrivanju raka jajnika) i dalje može da im spase život kao što je spasao meni, rekla je za UNILAD.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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