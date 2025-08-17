Slušaj vest

Pre nego što odaberemo sastojke i prelive, svoj jogurt ćemo prvo osušiti. Internet zna kako.

Recept za suvi jogurt već neko vreme kruži po društvenim mrežama, a razlog njegove viralnosti nije samo u ukusu, već i u vizuelnom efektu: tekstura suvog jogurta izgleda zabavno – poput gline ili kinetičkog peska, a dodatni plus je ako u njega umešate jestive boje.

Ova viralna poslastica, koja zvuči kao hemijski eksperiment iz osnovne škole, zapravo ima svoje ime – u pitanju je labneh, proizvod koji se dobija ceđenjem surutke iz mlečnih proizvoda poput jogurta. Taj proces rezultira gustom, glatkom i mazivom smesom nalik krem siru ili maskarponeu, koja se najčešće koristi u bliskoistočnim kuhinjama. Dok neki posipaju so po dnu labneha radi poboljšanja ukusa, trend suvog jogurta uključuje drugačiji pristup – dodavanje prehrambenih boja u jogurt pre ceđenja.

Kako napraviti suvi jogurt?

Kao što smo već spomenuli, cilj je izvući što više tečnosti (surutke) iz jogurta kako bi on postao vrlo kremast i maziv. Mnogi koriste specijalno sito za jogurt, koje je dizajnirano tako da se u njega stavi jogurt zamotan u pamučnu gazu ili papirni ubrus, zatim se zatvori poklopcem sa oprugom koja pritiska jogurt, dok se tečnost skuplja na dnu.

Međutim, ako nemate ovu napravu, vrlo lako je možete napraviti sami. Uzmite obično sito i stavite ga iznad veće posude. U sito stavite jogurt čvrsto zamotan u gazu ili ubrus, i pritisnite ga drugom posudom, činijom ili bilo čim što može poslužiti kao teg. Ostavite u frižideru 48 sati. Kada je gotov, izvadite jogurt iz sita i prilagodite ga dodacima poput svežeg voća, čokolade, orašastih plodova ili granole – iskoristite ono što imate u kuhinji!

(Kurir.rs/Telegram.hr)

VIDEO: Voda u jogurtu: