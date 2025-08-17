Slušaj vest

Rejčel Viting (39) iz Velsa odlučila je da okrene leđa intimnosti i ljubavnim vezama i tvrdi da zbog toga izgleda i oseća se deset godina mlađe.Majka dvoje dece, ćerke od 21 i sina od 14 godina, kaže da je celibat njen izbor mira, sreće i jasne perspektive života.

Gubici koji su oblikovali odluku

Rejčel je progovorila na TikToku o teškim trenucima koje je prošla. Godine 2011. izgubila je supruga, a 2022. i sestru. Upravo tada odlučila je da prekine trogodišnju vezu i krene putem isceljenja. „Ostaću u celibatu do svoje smrti zbog mira, sreće i jasnoće koje sam stekla“, objašnjava.

Rejčel Viting Foto: TikTok

„Nikad nisam usamljena“

Za mnoge je njena odluka neobična, ali Rejčel tvrdi da se oseća slobodnije nego ikad. „Ljudi misle da sam usamljena ili da žudim za partnerom, ali potpuno je suprotno. Ne razmenjujem svoju energiju s drugom osobom, ne vezujem se za nekoga ko bi mogao da me povredi. Zbog toga nemam stresa, nervoze i depresije.“

Snaga u samoći

Umesto da uđe u novu vezu, Rejčel je odlučila da nauči da bude sama. Danas radi kao terapeutkinja za oporavak od veza i zlostavljanja, a kroz svoj primer poručuje da ljubavni partner nije jedini izvor sreće. „Nisam fokusirana na pronalaženje partnera, već na sebe. To mi je donelo samopouzdanje, ali ne aroganciju – već jasnoću i novi pogled na život.“

Tajna njenog mladolikog izgleda

Kako kaže, odluka da ostane u celibatu preokrenula je proces starenja. „Ljudi su šokirani kad saznaju da imam 39 godina. Misle da imam 29. To je verovatno zbog manjeg stresa u životu.“

Poruka drugima

Rejčel je danas potpuno otvorena i transparentna o svom izboru. „Preporučila bih celibat svakome. Donosi mir, unutrašnju snagu i neverovatno ispunjenje.“