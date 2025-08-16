Slušaj vest

Dan nakon venačnja većina novopečenih supružnika provede otvarajući brojne poklone i koverte sa novcem. Ovaj emotivan trenutak je nešto u čemu posebno uživaju. Međutim, jedan par naišao je na veliko iznenađenje prilikom čitanja jedne čestitke.

Venčanje Foto: YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

Keri En je od svoje kume 2000. godine dobila poklon sa posebnom zagonetnom porukom.

„Ne otvarati do 29. jula 2025. godine", pisalo je na njemu i ona je zaista rešila da ispoštuje želju svoje najbolje prijateljice.

Četvrt veka čekanja

Kutija je postala deo njenog života, svedok svih selidbi i putovanja – od Amerike do Evrope i Kariba, prateći vojnu karijeru njenog supruga. „Putovala je gotovo isto koliko i mi“, priseća se Keri. Iako je mnogo puta bila u iskušenju da zaviri unutra, uvek je odolela. „Znala sam da je reč o posebnom poklonu i želela sam da ispoštujem njena pravila.“

Trenutak istine pred milionima

Na 25. godišnjicu braka, uz nagovor dece i podsetnik ćerke, došao je trenutak da traka bude presečena. Keri je svoju priču podelila na TikToku – a video je odmah postao viralan.

„Bila sam užasno nervozna, ali kada su ljudi počeli da ostavljaju komentare i podršku, shvatila sam koliko ova priča ima snagu.“

Blago uspomena

Unutra nisu bile šale ili sitnice, već čestitke i rukom pisane poruke dragih ljudi.

„U početku sam mislila da su sve od moje kume, ali onda sam prepoznala rukopis prijatelja, rođaka, a na kraju i pismo moje sestre.“

Najemotivniji trenutak bio je kada je ugledala rukopis svoje majke, koja je preminula pre osam godina. „Bio je to trenutak koji me je potpuno slomio i ispunio istovremeno. Kao da je bila tu sa mnom.“

Vremeplov u kutiji

Poruke su bile mali vremeplov u 2000-te – od modnih saveta („čuvaj kapri pantalone i zvoncare, opet će se nositi!“), preko sportskih komentara, pa do tadašnjih političkih šala i tračeva. „Sve te sitnice vratile su me u taj period, kao da sam ponovo tamo.“

Nova tradicija

Ono što je počelo kao dirljiv gest pretvorilo se u novu porodičnu tradiciju.

„Moj muž i deca su predložili da istu kutiju ponovo zapečatimo, ali ovog puta sa datumom 2050. godine. Nadamo se da ćemo tada proslaviti 50. godišnjicu braka – a možda će i naša deca nastaviti ovu ideju.“

(Kurir.rs/Ona)