Venčani poklon od kume otvorila nakon 25 godina: Kad je videla šta je u kutiji, zanemela je
Dan nakon venačnja većina novopečenih supružnika provede otvarajući brojne poklone i koverte sa novcem. Ovaj emotivan trenutak je nešto u čemu posebno uživaju. Međutim, jedan par naišao je na veliko iznenađenje prilikom čitanja jedne čestitke.
Keri En je od svoje kume 2000. godine dobila poklon sa posebnom zagonetnom porukom.
„Ne otvarati do 29. jula 2025. godine", pisalo je na njemu i ona je zaista rešila da ispoštuje želju svoje najbolje prijateljice.
Četvrt veka čekanja
Kutija je postala deo njenog života, svedok svih selidbi i putovanja – od Amerike do Evrope i Kariba, prateći vojnu karijeru njenog supruga. „Putovala je gotovo isto koliko i mi“, priseća se Keri. Iako je mnogo puta bila u iskušenju da zaviri unutra, uvek je odolela. „Znala sam da je reč o posebnom poklonu i želela sam da ispoštujem njena pravila.“
Trenutak istine pred milionima
Na 25. godišnjicu braka, uz nagovor dece i podsetnik ćerke, došao je trenutak da traka bude presečena. Keri je svoju priču podelila na TikToku – a video je odmah postao viralan.
„Bila sam užasno nervozna, ali kada su ljudi počeli da ostavljaju komentare i podršku, shvatila sam koliko ova priča ima snagu.“
Blago uspomena
Unutra nisu bile šale ili sitnice, već čestitke i rukom pisane poruke dragih ljudi.
„U početku sam mislila da su sve od moje kume, ali onda sam prepoznala rukopis prijatelja, rođaka, a na kraju i pismo moje sestre.“
Najemotivniji trenutak bio je kada je ugledala rukopis svoje majke, koja je preminula pre osam godina. „Bio je to trenutak koji me je potpuno slomio i ispunio istovremeno. Kao da je bila tu sa mnom.“
Vremeplov u kutiji
Poruke su bile mali vremeplov u 2000-te – od modnih saveta („čuvaj kapri pantalone i zvoncare, opet će se nositi!“), preko sportskih komentara, pa do tadašnjih političkih šala i tračeva. „Sve te sitnice vratile su me u taj period, kao da sam ponovo tamo.“
Nova tradicija
Ono što je počelo kao dirljiv gest pretvorilo se u novu porodičnu tradiciju.
„Moj muž i deca su predložili da istu kutiju ponovo zapečatimo, ali ovog puta sa datumom 2050. godine. Nadamo se da ćemo tada proslaviti 50. godišnjicu braka – a možda će i naša deca nastaviti ovu ideju.“
(Kurir.rs/Ona)