Slušaj vest

Ponekad nas nečija životna priča toliko inspiriše da nas podseti na jednostavnu, ali važnu istinu – godine su samo broj. U Kaliforniji, jedna žena ruši predrasude i pokazuje da nikada nije kasno za novi početak. U pitanju je časna sestra Pat Ferel, katolička monahinja koja je ušla u svet dizanja tegova – i to sa 72 godine.

Od manastira do teretane

Sestra Pat, članica reda Dominikanki iz San Rafaela u oblasti San Franciska, donela je odluku koja je iznenadila mnoge – počela je da se bavi powerliftingom. Iako se prvi put susrela s tegovima u svojim sedamdesetim, već posle četiri meseca intenzivnog treninga prijavila se na takmičenje. Na Kalifornijskom letnjem powerlifting turniru, ne samo da je učestvovala, već je podigla više od svoje telesne mase i osvojila medalju u svojoj starosnoj kategoriji.

U galeriji pogledajte njene fotografije:

1/5 Vidi galeriju Pat Ferel, časna sestra koja u 72. godini diže i tegove Foto: Printscreen/Instagram/Plantbasednews

Rezultati koji inspirišu

Na samom takmičenju, izvela je benč pres sa 35 kilograma, dok je u mrtvom dizanju podigla čak 72.5 kilograma. Njena posvećenost i odlučnost oduševile su sve prisutne, a sestra Pat najavljuje da će sledeći put dodati i čučanj u svoj nastup. Za nju, fizička snaga ima i duhovnu dimenziju.

- Kao da sam postala Čudesna žena. Samo taj osećaj da držim nešto teško u rukama dao mi je snagu koju ranije nisam poznavala - izjavila je za Plant Based News.

Snaga biljne ishrane

Zanimljivo je da sestra Pat već 12 godina praktikuje veganski način života. Još osamdesetih godina prošlog veka, inspirisala ju je knjiga "Diet For A New America" autora Džona Robinsa, ali put do potpune promene ishrane bio je postepen. Živeći u verskoj zajednici, nije uvek bilo lako organizovati obroke bez mesa i životinjskih proizvoda, ali je istrajala u svojoj odluci.

Njena motivacija za veganstvo nije bila samo zdravstvena – već i etička i duhovna. Danas s ponosom ističe da uživa u vitalnosti koju joj takav način života donosi: bez problema sa krvnim pritiskom, bez dijabetesa i bez ozbiljnih zdravstvenih tegoba.

Nauka potvrđuje: kombinacija koja donosi rezultate

Savremena istraživanja podržavaju ono što sestra Pat već godinama praktikuje – da kombinacija biljne ishrane i redovne fizičke aktivnosti ima ogroman uticaj na zdravlje, naročito u starijem životnom dobu. Trening snage igra ključnu ulogu u očuvanju mišićne mase, balansa i samostalnosti, dok veganska ishrana smanjuje rizik od hroničnih oboljenja.

Poruka koja nadilazi granice

Iako je njen početak u sportu bio neobičan i kasan po standardima takmičenja, sestra Pat svojom pričom prenosi poruku koja je univerzalna: nikada nije kasno da se započne nešto novo.

- Padovi i greške su deo života, ali ono što je zaista važno jeste da se posle njih ustane i nastavi dalje - poručuje.

Bez obzira na to da li je reč o ishrani, fizičkoj aktivnosti ili ličnom razvoju, sestra Pat pokazuje da promene nisu rezervisane samo za mlade – već za sve koji su spremni da naprave prvi korak, bez obzira na godine.

Bonus video: Trening Dženifer Lopez