Sušenje odeće tokom leta uglavnom ne predstavlja problem, to može biti dugotrajan zadatak ako nemate pristup dvorištu ili balkonu, ili ako je vremenska prognoza loša. Mnogi ljudi traže načine kako da ubrzaju taj proces bez oštećenja tkanine i povećanja računa za struju. Srećom, moderni kućni aparati često nude korisne opcije koje mogu pomoći da vaša odeća bude suva brže i efikasnije, samo ih treba znati prepoznati i pravilno koristiti.

Veš mašina može da vam uveća račun za struju Foto: Shutterstock

Nikola Luis postala je viralna podelivši pametan trik u koji se kune, a to je korišćenje dva ciklusa centrifuge u mašini za veš, piše Daily Express. Nakon što završite pranje, nemojte žuriti da veš odmah okačite. Umesto toga, pokrenite dodatni ciklus centrifuge. Ova druga centrifuga neće dodati vodu, već će samo ukloniti još više vlage iz odeće, što znači da ona izlazi znatno manje mokra i samim tim joj treba manje vremena da se osuši na vazduhu.

„Uključite duplu centrifugu! Odeća će izaći znatno suvlja, što znači da će se brže osušiti. Pre nego što je okačite, uvek lagano protresite odeću da biste uklonili nabore“, savetovala je Luis.

Kako najbrže osušiti veš Foto: Profimedia

Iako je savet prvobitno bio namenjen za zimu, Luis je istakla da je jednako koristan i leti, posebno tokom kišnih dana ili za domaćinstva koja veš suše u zatvorenom prostoru tokom cele godine. Takođe može skratiti vreme potrebno za sušenje u sušilici, pa samim tim i smanjiti račune za struju.

Ako sušite odeću u zatvorenom, Luis je preporučila da postavite sušilicu blizu sunčeve svetlosti i otvorite prozore radi bolje ventilacije. Za još brže rezultate možete koristiti ovlaživač vazduha ili čak običan ventilator, jer to pojačava protok vazduha, sprečava vlagu i ubrzava sušenje bez uključivanja grejanja.

(Kurir.rs/Večernji)