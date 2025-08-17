da li ste razmišljale o tome?

Ana Vintur istakla je koji su modni kiksevi kada idete na razgovor za posao

Ana Vintur je čuvena i sada bivša glavna urednica Voga, autoritet za modu i stil, ali i osoba koja zna ponešto o tome kako odeća može povećati ili smanjiti vaše šanse da impresionirate nekoga. U jednoj epizodi njenog video-serijala "Pitaj Anu“, ikonu stila jedan obožavalac je pitao šta bi trebalo obući na razgovor za posao u časopisu "Vogue".

Ana je intervjuisala mnogo ljudi za poziciju u modnoj bibliji i ispričala da joj je "veoma zanimljivo kako se ljudi oblače kada dođu na intervju".

- Ponekad imate osećaj da nose odeću koju su nabavili tog jutra, ili možda prethodne večeri, a ne nešto što na bilo koji način odgovara njihovoj ličnosti i onome ko su - kazala je Ana i dodala da je jedna od najvećih grešaka koju osoba koja traži posao može da napravi to što nosi nešto što ne predstavlja zaista ono što jeste.

- Vaša garderoba neće raditi posao umesto vas. To je ono što vi jeste - kazala je Vinturova pa se prisetila mladića koji je došao na intervju u haljini i sa torbom. Ona ga je odmah zaposlila, kaže, i naglasila da "morate da se obučete za sebe“.

- Isto važi za bilo koji posao za koji se kandidujete. Mislim da vam ne čini uslugu ako se pretvarate - dodala je.

Kako da otkrijete tajnu

Autorka bestselera o menadžmentu i saradnica CNBC-ja Suzi Velč kaže da odeća koju nosite takođe može značajno uticati na vaše rezultate na razgovoru za posao.

- Odeća zaista čini da se osećate na određeni način. I tokom intervjua trebalo bi da se osećate dobro u svojoj koži - kaže ona za CNBC Make It

Pre nego što odaberete odeću za intervju za posao, Velč predlaže da uradite malo istraživanje kako biste stekli utisak o kulturi i dres-kodu kompanije i bili sigurni da se ne ističete iz pogrešnih razloga.

- Poznajem diplomca Stanforda koji je sedeo na parkingu dan pre intervjua u startapu u Sijetlu da proveri šta zaposleni nose. Zaista je želeo posao i dobio ga je - objasnila je.

Nakon što ste obavili istraživanje, Velč kaže da je važno da suzite svoje mogućnosti na odeću koja ne skriva vašu individualnost, ali koja takođe nije previše upadljiva ili drečava.

- Na kraju krajeva, želite da ljudi pričaju o vašim idejama nakon što odete, a ne o vašoj odeći. Imajte to na umu i izgledaćete sasvim dobro - zaključila je.

