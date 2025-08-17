Slušaj vest

Kako izgleda kada voljena baka, koja je bila simbol topline i sigurnosti, zbog demencije postane osoba koje se unuci plaše?Sin otvoreno priča o svojoj krivici i strahu, a stručnjaci daju savet kako da se porodica nosi sa ovom teškom situacijom.

Kada baka postane neprepoznatljiva

- Moja mama je oduvek bila dobra, nežna i brižna žena, prava baka na koju su se svi oslanjali. Ali otkako ima demenciju, sve se promenilo. Od tople bake postala je agresivna, često viče i ume da bude uvredljiva. Moja deca se sada plaše da je vide - započinje svoju ispovest muškarac u četrdesetim i dodaje da je ono što je nekada bio radostan odlazak kod bake, danas je postao stres i za decu i za roditelje.

- Deca su me zamolila da je više ne vodim da je posećuju, jer se osećaju nesigurno. Srce mi se slama, jer znam koliko je baka značila u njihovim životima.

Krivica i nemoć sina

On priznaje da i sam izbegava da ide kod majke, jer mu je preteško da je vidi u takvom stanju.

- Osećam se kao loš sin. Nekada moram da presečem i ne odem, jer ne mogu da podnesem njen pogled i reči. Ali onda me izjeda krivica, kao da je ostavljam samu - priča i dodaje da mu njegova supruga pruža podršku, ali on ne želi da je dodatno opterećuje.

- Ponekad osećam da sam potpuno sam u ovome.

Kada baka iz simbola ljubavi postane izvor straha

Za većinu porodica baka je simbol topline, kolača iz rerne, uspavanki i mudrih saveta. Zato je još teže kada bolest izbriše te uspomene i pretvori je u osobu koju ni deca ni odrasli ne prepoznaju.

- Teško je gledati svoju majku kako postaje stranac sopstvenim unucima. Oni je pamte kao baku koja ih je čuvala, a sada žele da pobegnu od nje.

Stručni savet: niste loš sin, tražite podršku

Britanska savetnica Kolin Nolan poručuje da ovakva osećanja nisu znak sebičnosti.

- Normalno je da osećate krivicu i umor. Ali važno je da znate da niste sami i da podrška zajednica i drugih porodica može mnogo da pomogne - kaže Kolin i savetuje da se razgovara sa organizacijama za Alchajmerovu i srodne bolesti, gde postoje forumi, grupe i savetodavne linije.

- Podela iskustva smanjuje osećaj usamljenosti i daje snagu da nastavite dalje.

Kako unuci mogu da ponovo pronađu svoju baku

Iako se baka promenila, savet stručnjaka je da deci treba objasniti da bolest, a ne baka, uzrokuje agresiju i ružne reči. Postoje načini da se ponovo uspostavi veza – kroz fotografije, priče iz detinjstva, podsećanje na lepe uspomene.

- Baka možda više ne može da pokaže ljubav kao nekad, ali deca moraju znati da ona i dalje postoji negde u njoj - poručuju psiholozi.

