Dok su mnogi ljubitelji iznenađenja, ipak postoje i oni kojima to baš i ne pričinjava neko zadovoljstvo, već naprotiv. U nebranom grožđu našla se i jedna devojka koja je želela svog dečka da iznenadi za rođendan ali, zbog svega što se izdešavalo, ozbiljno razmišlja da to ipak ne učini.

Naime, devojka je želela da svog dragog povede na rođendansko putovanje ali nakon što je shvatila da će morati da sve troškove plati sama, počela je da se premišlja. Svoju priču podelila je na forumu na kom mnoge žene traže savete u vezi sa ličnim dilemama a, kako je i sama navela, nakon godinu dana veze svom momku za 40. rođendan smislila je luksuzno putovanje i rezervisala kućicu sa đakuzijem u jednom obližnjem seocetu.

Razmišlja se šta da radi Foto: Shutterstock

Međutim, kada je pomenula put dečku on joj je rekao da bi išao drage volje ali da, nažalost, nema novca za to.

- Tako da planirani ručkovi u pabu i lepo vino ili neće biti mogući ili ću ja morati da platim sve - priznala je devojka i dodala da se možda ne bi premišljala da joj dečko već ne duguje novac od prethodnog putovanja na početku ove godine.

- On je divan čovek i naša emotivna veza je dobra, ali da li sam nerazumna ako otkažem putovanje i ne platim sve sama. Rekla sam da možemo otkazati i taj novac iskoristiti za lep obrok i vino umesto toga - podelila je svoju priču devojka, a mnoge žene sa foruma posavetovale su je kako bi zapravo trebala da postupi.

Razmišlja da li je bolje da otkaže putovanje Foto: Shutterstock

"Mislim da ako si ti rezervisala putovanje, onda ti i plaćaš osim ako niste prethodno razgovarali o budžetu i dogovorili se", "Da on zaista nema para ni za šta, u redu. Ali ima novca, samo bira da ga troši na druge stvari, iako ti duguje", "Ja mu više ništa ne bih plaćala dok ne vrati dug i ne plati sledeći obrok koji zajedno podelite" , samo su neki od komentara u nizu.

