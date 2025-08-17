da li ste znali?

Mnogi svoj dom ne mogu da zamisle bez cveća

Prema narodnim verovanjima i feng šui principima, određene vrste cveća mogu negativno uticati na energiju u domu. Iako su lepe na prvi pogled, veruje se da privlače lošu sreću, siromaštvo, pa čak i bolesti. Evo koje vrste cveća treba odmah da izbacite iz kuće:

Suvo cveće

Koliko god delovalo dekorativno, suvo cveće simbolizuje prošlost, stagnaciju i gubitak. Smatra se da zadržava blokiranu energiju i sprečava protok pozitivne u kući.

Kaktus

Iako se često bira kao ukras, kaktus je poznat po svojim bodljama koje „teraju“ ljude i dobre prilike od vas, pa se veruje da u domu može doneti svađe, tenziju i finansijske probleme, naročito ako se nalazi blizu ulaznih vrata ili u dnevnoj sobi.

Uvele ruže

Prema verovanju, uvelo cveće ne treba držati u kući, pa tako ni ruže. Kada su uvele, skupljaju negativnu energiju i veruje se da može doneti bolest i svađe.

Ljubičasta hortenzija

Prelepa je, ali u narodnom verovanju simbol je usamljenosti i tuge. Ako je držite u zatvorenom prostoru, veruje se da može narušiti porodičnu harmoniju.

(Kurir.rs/NajŽena)

