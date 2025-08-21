da li zante ko je ona

Đija Karandži u svet mode ušla je gotovo slučajno. Još kao tinejdžerku, u jednoj diskoteci, zapazio ju je fotograf i frizer Mauris Tanebaum.

– Video sam je i znao da je moram fotografisati. Bila je fascinirana idejom da stane pred objektiv, a u njenoj prirodnoj, sirovoj lepoti krilo se nešto posebno – govorio je kasnije.

Njene fotografije ubrzo su stigle do prestižne modne agencije Wilhelmina Models, kojom je rukovodila slavna Vilhemina Kuper. Ona je odmah prepoznala Đijin potencijal – iako nije imala tipičnu visinu za modela, svojom brinetastom kosom, tamnim očima i autentičnim stilom odudarala je od tadašnjih plavuša savršenog glamura.

Đija je bila jedinstvena: u farmerkama, patikama, kožnim jaknama i vojničkim pantalonama, uvek sa stavom „Ovo sam ja, uzmi ili ostavi“.

Vrtoglavi uspeh

Njena harizma, neodoljivo lice i prirodna zavodljivost brzo su je izdvojili iz mase. Za samo godinu dana u Njujorku, Đija je postala najtraženiji model sveta, zarađujući ogromne honorare i pozirajući za naslovnice najprestižnijih magazina.

Fotografi su je obožavali. Frančesko Skavulo, jedan od najvećih, govorio je: – U karijeri sam sreo samo tri modela koji su me ostavili bez daha. Đija je bila poslednja!

Sa slavom došli su i noćni klubovi, poznanstva sa rok zvezdama, glumcima i svetskim facama. Na modnoj sceni bila je prava zvezda, a njen seksipil i otvoreno priznanje homoseksualnosti dodatno su je činili kontroverznom i intrigantnom.

Tamna strana slave

Ali iza blještavila krije se surova usamljenost.

– Novac me ne zanima. Sve imam, a opet se pitam – čemu sve to? Želim ljubav, želim nekoga ko će brinuti o meni – govorila je.

Bez prave podrške, očajnički je tražila bliskost porodice, preklinjala majku da ostane s njom, a kada nije uspevala da ispuni tu prazninu – utočište je pronašla u alkoholu i drogama.

Strastvena romansa sa šminkerkom Sendi Linter bila je jedan od retkih trenutaka istinske sreće, ali je i ta ljubav ubrzo pukla. Kada je umrla Vilhemina Kuper, njena zaštitnica i „druga majka“, Đija je potpuno potonula u zavisnost.

Uprkos činjenici da su svi znali da koristi smrtonosne količine heroina, niko joj nije pružio ruku pomoći. Sve češće je kasnila na snimanja, bila konfliktna, ali su fotografije koje je stvarala i dalje bile legendarne.

U jednom trenutku, bila je prinuđena na hirurški zahvat na ruci jer se ubrizgavala toliko puta na isto mesto da je nastao otvoreni inficirani tunel do vene, kako je zapisao njen biograf Stiven Frid.

Poslednji bljesak i tragičan kraj

Posle godina poroka pokušala je da se vrati. Pojavila se na klinici za odvikavanje i zahvaljujući prijatelju Skavulu dobila još jednu naslovnu stranu Cosmopolitena – poslednju u karijeri.

Tada saznaje strašnu dijagnozu – sida, tada gotovo nepoznata bolest. Otkriveno je da je spavala napolju po kiši i da je bila žrtva teškog prebijanja i silovanja. Poslednje mesece života provela je u bolnici, uz majku, okrećući se veri i Bogu.

Umrla je 1986. godine, u samo 26. godini života. Smrt prve supermodele sveta prošla je tiho – bez velikih naslova, bez predstavnika modne industrije na sahrani. Samo porodica i nekolicina prijatelja ispratili su je na večni počinak.

Večno sećanje

Đija Karandži ostala je upamćena kao prva supermodel sveta, žena koja je promenila modne standarde i postala ikona koja i danas inspiriše. Njena priča je opomena koliko su usamljenost i bol često skriveni iza najsjajnijih osmeha.

