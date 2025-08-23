Slušaj vest

Naši stari su umeli da kažu da kada se udajete za određenog muškarca, vi se udajete za čitavu njegovu porodicu. To znači da on nije "bez korena" i da će navike iz njegove porodice biti prenete u vašu, te da će vaše zajedničko dete sigurno naslediti određene gene sa očeve strane.

Ruski genetičar, doktor bioloških nauka, profesor, specijalista u oblasti biotehnologije i molekularne genetike, dr Sergej Kiseljov tvrdi da baka i unuka dele četvrtinu istog genetskog koktela.

"Dete je četvrtina bake, odnosno 25% gena unuka nasleđuje od svoje bake. Geni njihovih roditelja se mešaju kod majke i oca, i deca dobijaju koktel u kome su geni prethodnih generacija veoma jaki, ali kako se ovaj špil meša, uvek je individualna priča. Uzmite špil karata i podelite ih samo na crne i crvene. Zatim polovinu dajte svom detetu, a u ovoj gomili će biti neke od ovih i neke od ovih. On ima svoju decu i njegov špil je pomešan sa špilom drugog roditelja. Pitanje je kako će ovi geni funkcionisati? Ne treba pretpostavljati da ćemo, pošto od bake ima 25%, dobiti iste spoljašnje karakterne osobine, iste osobine karaktera ili zdravstvene probleme. Mogu se igrati potpuno drugačije, jer se dešava ovo mešanje“, kaže genetičar za Woman.ru.

Dete je četvrtina bake, odnosno 25% gena unuka nasleđuje od svoje bake Foto: Profimedia

Važno je napomenuti da bake sa očeve i majčine strane prenose različit broj gena na svoje unuke. Konkretno, X hromozome. Bake sa majčine strane imaju 25% srodstva i sa unucima i sa unukama. Ali bake sa očeve strane prenose X hromozome samo na unuke. Ispostavlja se da devojčice nasleđuju 50% svojih X hromozoma od oba starija rođaka, ali bake sa majčine strane i unuke imaju manje šanse oko nasleđivanja X hromozomima.

"Što se tiče spoljašnjih manifestacija, mogu biti različite: postoje recesivni slabi znaci, postoje dominantni. Na primer, ako je baka imala plave oči – to je recesivni znak, a deda je imao smeđe oči – to je dominantno, onda će njihovo dete imati smeđe oči. Ali ako je gen za plave oči ušao u ovaj genetski koktel i prešao kroz generaciju na unuke, onda se plave oči mogu pojaviti kada su svi već zaboravili na tu naslednu karakteristiku. Dakle, treba tražiti odgovore u prošlim generacijama. Ali da biste razumeli kako će tačno genetika funkcionisati, potrebno je sprovesti potpunu genomsku analizu bake, dede, majke, oca. Bez otkrivanja ko ima koje gene, ništa se ne može predvideti“, kaže genetičar.

Što se tiče genetskih bolesti, one se takođe mogu genetski preneti na sledeću generaciju. Foto: Shutterstock

Što se tiče genetskih bolesti, one se takođe mogu genetski preneti na sledeću generaciju.

„Na primer, postoji nasledni rak dojke po ženskoj liniji, prenosi se. Ako baka ima ovaj gen, onda će i majka sa velikom verovatnoćom imati ovaj gen. Ako se utvrdi kao 75-80%, onda je pokazatelj veoma visok, šanse da će i unuka dobiti ovu predispoziciju su odlučujuće. Ali ako se rodi dečak, onda ga ovaj gen neće ni na koji način uticati, rak dojke se kod njega neće manifestovati. Ali može preći na njegovu ćerku“, objašnjava genetičar.

Lanac baka-otac-ćerka će funkcionisati po istoj šemi. Ne samo onkološke bolesti, već i druge bolesti mogu se genetski prenositi kroz generaciju. Ali savremeni nivo medicine nam omogućava da sprečimo pojavu mnogih rizika.

Bonus video: Zašto bake ne treba da uče decu da imaju tajne?