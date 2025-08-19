Slušaj vest

Poljska influenserka Karolina Vačovic (35) iz Krakova podijelila je svoje neugodno iskustvo s putovanja u Maroko. Kako je otkrila za Daily Mail, kao plavokosa i slobodna žena osećala se poput „neonskog znaka“ na ulicama Marakeša, dok su je lokalni muškarci neprestano obasipali komplimentima, pitanjima i – bračnim ponudama.

„U početku laskavo, kasnije me gušilo“

Karolina je ispričala da je pažnju u početku smatrala bezopasnom i možda čak laskavom, ali se situacija ubrzo pretvorila u pritisak i nelagodu.

Pogledajte u galeriji fotografije lepe Karoline:

1/4 Vidi galeriju Influenserka Karolina Vačovic Foto: printscreen/instagram/kajawachowicz

„Muškarci su me pratili niz ulicu, pitali za ime, planove i status veze. Nekada bi samo izjava ‘Imam dečka’ bila jedini način da se zaustave. Čak i kada sam bila potpuno zakopčana, dobacivanja nisu prestajala. Ako pokažete i najmanju nervozu ili osmeh, oni to protumače kao signal da nastave“, opisala je influencerica.

Dodaje da je često morala prelaziti ulicu kako bi izbjegla udvarače ili im kratko i odlučno odgovarati.

Bračne ponude i prosidbe na svakom koraku

Karolina priznaje da je zbog nametljivih udvarača prerano napustila Marakeš i spas potražila u manjim gradovima i selima, gdje se osjećala sigurnije.

Ksar Ait-Ben-Hadu naselje na ivici Sahare u Maroku Foto: Shutterstock

„U kafićima, na ulicama, čak i na autobusnim stanicama – muškarci su neprestano dobacivali, tražili fotografije, a neki su išli toliko daleko da su me prosili na licu mesta. U jednom trenutku čak me i žena izgrdila na arapskom jer sam nosila haljinu s otkrivenim ramenima“, prisetila se.

Društveni kodeksi – lekcija za turiste

Iako je svoje putovanje opisala kao „svakodnevnu lekciju iz održavanja granica i smirivanja živaca“, Karolina poručuje da poseta Maroku ipak može biti lepo iskustvo – ali samo ako shvatite i poštujete različite društvene norme.

Maroko nova top destinacija za letovanje Foto: Realy Easy Star/Tullio Valente / Alamy / Profimedia

„U Marakešu čak i lagana letna haljina može biti protumačena kao znak pristupačnosti. Suknja iznad gležnja ili otkrivena kosa često izazivaju poglede, komentare ili neodobravanje. Ako razumete koliko su društveni kodeksi drugačiji od onih na koje ste navikli, možete pronaći način da uživate u putovanju“, zaključila je influenserka.

Bonus video: Sve informacije ako na putovanje idete sa kućnim ljubimcem