Dermatologje otkrio gde je zlatna sredina između higijene i brige za vaš omiljeni grudnjak.

Koliko često se pere grudnjak? Dermatolog upozorava na rizike kože

Iako se čini da često pranje grudnjakauglavnom šteti tkanini, dermatolog dr Alok Vij iz klinike u Klivlendu upozorava na još veći rizik – zdravlje vaše kože.

"Mrtve ćelije kože, ulja i znoj koji se nakupljaju ispod grudnjaka stvaraju idealne uslove za rast bakterija i kvasca", objašnjava on.

Šta se dešava ako ne perete grudnjak dovoljno često

Ne radi se samo o svežem mirisu – retko pranje može ostaviti tvrdokorne mrlje na tkanini i izazvati neprijatne mirise. Što je još važnije, ističe dr. Adams. Povrh toga, na koži se mogu pojaviti iritacija, osip ili čak lokalne infekcije izazvane bakterijama i kvascima.

Preporučena učestalost pranja je nakon svaka dva do tri nošenja. Ali, kako kaže dermatolog, nije sve nošenje isto:

Nekoliko sati u klimatizovanoj kancelariji ne može se računati kao puna upotreba, dok vrući letnji dan ili trening može biti ekvivalentan nošenju dvostrukog ili čak trostrukog nošenja u jednom danu.

Kako pravilno oprati grudnjak tako da traje duže

Često pranje održava higijenu, ali može opteretiti tkaninu i elastičnost. Ako želite da vaš grudnjak traje nekoliko sezona, dermatolog dr. Vij preporučuje nekoliko jednostavnih trikova:

Priprema: Pre pranja pričvrstite kopču tako da se grudnjak ne zakači za drugu odeću.

Zaštita: Koristite mrežastu torbu za pranje kako biste sprečili uvijanje i oštećenja.

Pranje: Izaberite blagi ciklus i hladnu vodu kako biste sprečili gubitak elastičnosti.

Sušenje: Nikada u sušilici – toplota uništava vlakna i oblik korpi. Umesto toga, stavite ga na peškir i ostavite da se osuši na vazduhu.

Skladištenje: Grudnjake čuvajte ravno bez valjanja ili preklapanja korpi jedna u drugu.

Pored toga, važno je rotirati grudnjake – možete ga nositi dva dana zaredom, ali ostavite ga da odstoji nekoliko sati između nošenja kako bi se materijal opustio i vratio u formu.

