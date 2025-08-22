Koliko često perete grudnjak? Dermatolog otkrio šta može da se dogodi ako to ne radite nakon ovoliko nošenja
Dermatologje otkrio gde je zlatna sredina između higijene i brige za vaš omiljeni grudnjak.
Iako se čini da često pranje grudnjakauglavnom šteti tkanini, dermatolog dr Alok Vij iz klinike u Klivlendu upozorava na još veći rizik – zdravlje vaše kože.
"Mrtve ćelije kože, ulja i znoj koji se nakupljaju ispod grudnjaka stvaraju idealne uslove za rast bakterija i kvasca", objašnjava on.
Šta se dešava ako ne perete grudnjak dovoljno često
Ne radi se samo o svežem mirisu – retko pranje može ostaviti tvrdokorne mrlje na tkanini i izazvati neprijatne mirise. Što je još važnije, ističe dr. Adams. Povrh toga, na koži se mogu pojaviti iritacija, osip ili čak lokalne infekcije izazvane bakterijama i kvascima.
Preporučena učestalost pranja je nakon svaka dva do tri nošenja. Ali, kako kaže dermatolog, nije sve nošenje isto:
Nekoliko sati u klimatizovanoj kancelariji ne može se računati kao puna upotreba, dok vrući letnji dan ili trening može biti ekvivalentan nošenju dvostrukog ili čak trostrukog nošenja u jednom danu.
Kako pravilno oprati grudnjak tako da traje duže
Često pranje održava higijenu, ali može opteretiti tkaninu i elastičnost. Ako želite da vaš grudnjak traje nekoliko sezona, dermatolog dr. Vij preporučuje nekoliko jednostavnih trikova:
Priprema: Pre pranja pričvrstite kopču tako da se grudnjak ne zakači za drugu odeću.
Zaštita: Koristite mrežastu torbu za pranje kako biste sprečili uvijanje i oštećenja.
Pranje: Izaberite blagi ciklus i hladnu vodu kako biste sprečili gubitak elastičnosti.
Sušenje: Nikada u sušilici – toplota uništava vlakna i oblik korpi. Umesto toga, stavite ga na peškir i ostavite da se osuši na vazduhu.
Skladištenje: Grudnjake čuvajte ravno bez valjanja ili preklapanja korpi jedna u drugu.
Pored toga, važno je rotirati grudnjake – možete ga nositi dva dana zaredom, ali ostavite ga da odstoji nekoliko sati između nošenja kako bi se materijal opustio i vratio u formu.
