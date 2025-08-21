Slušaj vest

Kada tokom vrelog letnjeg dana uključite klima-uređaj, poslednje što želite jeste da vaš dom ispuni neprijatan miris. Osim što narušava udobnost životnog prostora, smrad iz klime može biti znak skrivenih problema – od bezopasnih naslaga prašine do ozbiljnih kvarova koji predstavljaju zdravstveni i bezbednosni rizik. Srećom, uzrok većine neprijatnih mirisa lako je otkriti i rešiti.

Neprijatan miris iz klima-uređaja

Neprijatni mirisi iz klima-uređaja čest su problem; više od 30% korisnika prijavilo je neprijatan miris prilikom prvog uključivanja uređaja u sezoni. Ignorisanje ovih signala može dovesti do lošijeg hlađenja, većih troškova i, što je najvažnije, lošijeg kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. Ovaj vodič će vam pomoći da protumačite šta vam klima-uređaj "govori" i kako da obezbedite da iz njega izlazi samo svež i čist vazduh.

Miris vlage, buđi ili "prljavih čarapa"

Ovo je najčešći i najprepoznatljiviji miris koji dolazi iz klima-uređaja. Opisuje se kao miris vlažnog podruma, ustajalog vazduha ili prljavih čarapa, a najintenzivniji je nakon što klima nije korišćena neko vreme.

Glavni krivci: vlaga, buđ i bakterije

Klima-uređaj tokom rada izvlači toplotu i vlagu iz vazduha. Ta vlaga se kondenzuje unutar uređaja, stvarajući idealno okruženje za razvoj mikroorganizama. Tamna, vlažna i topla unutrašnjost uređaja je savršeno tlo za razvoj buđi, gljivica i bakterija. Kada uključite uređaj, protok vazduha raspršuje te mikroorganizme i njihove neprijatne nusprodukte po prostoriji.

shutterstock-2264776275.jpg
Filteri su prva linija odbrane. Kada se zapuše prašinom, polenom i drugim česticama, postaju vlažni inkubatori za bakterije i buđ. Foto: Shutterstock

Gde se krije problem?

- Prljavi filteri: Filteri su prva linija odbrane. Kada se zapuše prašinom, polenom i drugim česticama, postaju vlažni inkubatori za bakterije i buđ.

- Isparivač: Vlažnost se kondenzuje na hladnim rebrima isparivača. Ako se na njima nakupi prašina, nastaje lepljiv sloj koji zadržava vlagu i pogoduje rastu mikroorganizama.

- Kadica za kondenzat i odvodna cev: Voda koja se skuplja kaplje u kadicu i odvodi se napolje kroz cev. Ako je cev zapušena, voda ostaje u kadici i stvara uslove za buđ i neprijatan miris ustajale vode.

- Ventilacioni kanali: U centralnim klima sistemima, vlaga i prljavština u kanalima mogu širiti miris po celoj kući.

Rešenja koja možete sami primeniti

- Očistite ili zamenite filtere: Najvažniji i najlakši korak. Čistite (ako su perivi) ili menjajte filtere svakih 1–3 meseca, u zavisnosti od upotrebe.

- Proverite i očistite odvod kondenzata: Uverite se da je cev prohodna. Očistite kadicu sunđerom i blagim dezinfekcionim sredstvom.

- Uključite "ventilator" mod: Pre nego što isključite klimu, ostavite je 10–15 minuta da radi samo kao ventilator. To pomaže da se isparivač osuši i spreči razvoj buđi.

Miris paljevine, baruta ili gume

Ako osetite miris dima, zapaljene plastike ili baruta – to je ozbiljan problem koji zahteva hitnu reakciju.

Mogući uzroci:

- Pregrevanje motora ventilatora

- Kratak spoj na elektronskoj ploči

- Oštećene ili istrošene žice- Zapaljena prašina na električnim komponentama

2005-profimedia0540209344.jpg
Ako je miris jak ili vidite dim, odmah pozovite i vatrogasce Foto: Profimedia

Hitna procedura:

- Odmah isključite uređaj, ne samo daljinskim, već i na glavnoj sklopci (osiguraču).

- Ne uključujte ga ponovo dok ga ne pregleda stručnjak.

- Pozovite ovlašćenog servisera – ako je miris jak ili vidite dim, odmah pozovite i vatrogasce.

Miris truleži ili "pokvarenih jaja"

Ovaj jak i neprijatan miris ima dva moguća uzroka – jedan od njih može biti veoma opasan.

Mogući uzroci:

- Uginula životinja: Male životinje (miševi, ptice, gušteri) mogu ući u spoljašnju jedinicu ili kanale. Ako uginu unutar sistema, proces raspadanja izaziva odvratan miris.

- Curenje gasa: Iako retko, miris sumpora može ukazivati na curenje prirodnog gasa u ventilacioni sistem. Gasu se dodaje merkaptan da bi imao karakterističan miris.

Šta da radite?

- Ako sumnjate na uginulu životinju – isključite uređaj i pregledajte dostupne delove. Pozovite stručnjaka za deratizaciju ili HVAC tehničara.

- Ako sumnjate na curenje gasa – zatvorite glavni ventil, otvorite prozore, napustite dom i iz bezbedne udaljenosti pozovite gasnu službu.

Hemijski ili slatkasti mirisi

Miris koji podseća na razređivač, kloroform ili sladak etar obično ukazuje na curenje rashladne tečnosti (freona).

profimedia0263836336.jpg
Ako sumnjate na curenje gasa – zatvorite glavni ventil, otvorite prozore, napustite dom i iz bezbedne udaljenosti pozovite gasnu službu Foto: Profimedia

Curenje rashladne tečnosti:

Freon je ključan za hlađenje. U zatvorenom sistemu je bezbedan, ali njegovo curenje:

- može biti opasno po zdravlje,

- oštećuje životnu sredinu,

- izaziva slabije hlađenje i pojavu leda na isparivaču.

Ne pokušavajte sami da rešite ovaj problem. Isključite uređaj i pozovite ovlašćenog servisera koji će detektovati curenje, popraviti ga i dopuniti freon.

Kako sprečiti neprijatne mirise?

Najbolja prevencija je redovno i pravilno održavanje. Evo kako:

- Održavajte filtere: Čistite ili menjajte ih svakih 1–3 meseca.

- Godišnji servis: Bar jednom godišnje, idealno u proleće, pozovite profesionalca da očisti isparivač, proveri odvod i sistem u celosti.

- Proveravajte odvodnu cev: Ne sme biti savijena ni začepljena.

- Ne pušite u zatvorenom: Duhanski dim se taloži u uređaju i stvara tvrdokorne mirise. Najbolje rešenje je izbegavanje pušenja u blizini klime.

Neprijatni mirisi iz klima-uređaja nisu samo estetski problem – oni ukazuju na stanje uređaja i kvalitet vazduha koji udišete. Ako prepoznate vrstu mirisa, možete brzo identifikovati problem i reagovati. Dok se manji problemi lako rešavaju kod kuće, mirise paljevine ili hemikalija treba prepustiti stručnjacima. Redovnim održavanjem osiguravate ne samo prijatan, već i zdrav životni prostor.

(Kurir.rs/net.hr)

Ne propustiteŽenaMajstor iz Beograda otkrio kako da podesite kllimu tokom grejne sezone: Trik je vrlo jednostavan, a mnogi ga ne znaju
profimedia0313093489.jpg
ZanimljivostiOVAJ ČOVEK JE IZMISLIO KLIMA UREĐAJ: Evo kome da zahvalimo što preživljavamo TROPSKE VRUĆINE svakog leta!
profimedia0683409870.jpg
ŽenaUBI NAS OVAJ VIKEND! Red sunca i red kiše izluđuju, najviše su na udaru osobe s OVOM bolešću, a evo kako da IZBEGNETE POGORŠANJE!
stockphotobeautifulyoungwomanoverisolatedbackgroundtouchingpainfulnecksorethroatforfluclodand1311202862.jpg
ŽenaOPREZ PRE PRVOG PALJENJA NAKON ZIMSKE PAUZE: Klima je leglo opasnih BAKTERIJA, obavezno je dobro očistite!
1901-shutterstock-1289075521.jpg

 VIDEO: Kako prepoznati lažne servisere: 

Kako prepoznati lažne servisere? Vreme je da se očiste klima uređaji - Evo koliko to košta Izvor: Kurir televizija