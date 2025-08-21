Slušaj vest

Kada tokom vrelog letnjeg dana uključite klima-uređaj, poslednje što želite jeste da vaš dom ispuni neprijatan miris. Osim što narušava udobnost životnog prostora, smrad iz klime može biti znak skrivenih problema – od bezopasnih naslaga prašine do ozbiljnih kvarova koji predstavljaju zdravstveni i bezbednosni rizik. Srećom, uzrok većine neprijatnih mirisa lako je otkriti i rešiti.

Neprijatan miris iz klima-uređaja

Neprijatni mirisi iz klima-uređaja čest su problem; više od 30% korisnika prijavilo je neprijatan miris prilikom prvog uključivanja uređaja u sezoni. Ignorisanje ovih signala može dovesti do lošijeg hlađenja, većih troškova i, što je najvažnije, lošijeg kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. Ovaj vodič će vam pomoći da protumačite šta vam klima-uređaj "govori" i kako da obezbedite da iz njega izlazi samo svež i čist vazduh.

Miris vlage, buđi ili "prljavih čarapa"

Ovo je najčešći i najprepoznatljiviji miris koji dolazi iz klima-uređaja. Opisuje se kao miris vlažnog podruma, ustajalog vazduha ili prljavih čarapa, a najintenzivniji je nakon što klima nije korišćena neko vreme.

Glavni krivci: vlaga, buđ i bakterije

Klima-uređaj tokom rada izvlači toplotu i vlagu iz vazduha. Ta vlaga se kondenzuje unutar uređaja, stvarajući idealno okruženje za razvoj mikroorganizama. Tamna, vlažna i topla unutrašnjost uređaja je savršeno tlo za razvoj buđi, gljivica i bakterija. Kada uključite uređaj, protok vazduha raspršuje te mikroorganizme i njihove neprijatne nusprodukte po prostoriji.

Filteri su prva linija odbrane. Kada se zapuše prašinom, polenom i drugim česticama, postaju vlažni inkubatori za bakterije i buđ. Foto: Shutterstock

Gde se krije problem?

- Prljavi filteri: Filteri su prva linija odbrane. Kada se zapuše prašinom, polenom i drugim česticama, postaju vlažni inkubatori za bakterije i buđ.

- Isparivač: Vlažnost se kondenzuje na hladnim rebrima isparivača. Ako se na njima nakupi prašina, nastaje lepljiv sloj koji zadržava vlagu i pogoduje rastu mikroorganizama.

- Kadica za kondenzat i odvodna cev: Voda koja se skuplja kaplje u kadicu i odvodi se napolje kroz cev. Ako je cev zapušena, voda ostaje u kadici i stvara uslove za buđ i neprijatan miris ustajale vode.

- Ventilacioni kanali: U centralnim klima sistemima, vlaga i prljavština u kanalima mogu širiti miris po celoj kući.

Rešenja koja možete sami primeniti

- Očistite ili zamenite filtere: Najvažniji i najlakši korak. Čistite (ako su perivi) ili menjajte filtere svakih 1–3 meseca, u zavisnosti od upotrebe.

- Proverite i očistite odvod kondenzata: Uverite se da je cev prohodna. Očistite kadicu sunđerom i blagim dezinfekcionim sredstvom.

- Uključite "ventilator" mod: Pre nego što isključite klimu, ostavite je 10–15 minuta da radi samo kao ventilator. To pomaže da se isparivač osuši i spreči razvoj buđi.

Miris paljevine, baruta ili gume

Ako osetite miris dima, zapaljene plastike ili baruta – to je ozbiljan problem koji zahteva hitnu reakciju.

Mogući uzroci:

- Pregrevanje motora ventilatora

- Kratak spoj na elektronskoj ploči

- Oštećene ili istrošene žice- Zapaljena prašina na električnim komponentama

Ako je miris jak ili vidite dim, odmah pozovite i vatrogasce Foto: Profimedia

Hitna procedura:

- Odmah isključite uređaj, ne samo daljinskim, već i na glavnoj sklopci (osiguraču).

- Ne uključujte ga ponovo dok ga ne pregleda stručnjak.

- Pozovite ovlašćenog servisera – ako je miris jak ili vidite dim, odmah pozovite i vatrogasce.

Miris truleži ili "pokvarenih jaja"

Ovaj jak i neprijatan miris ima dva moguća uzroka – jedan od njih može biti veoma opasan.

Mogući uzroci:

- Uginula životinja: Male životinje (miševi, ptice, gušteri) mogu ući u spoljašnju jedinicu ili kanale. Ako uginu unutar sistema, proces raspadanja izaziva odvratan miris.

- Curenje gasa: Iako retko, miris sumpora može ukazivati na curenje prirodnog gasa u ventilacioni sistem. Gasu se dodaje merkaptan da bi imao karakterističan miris.

Šta da radite?

- Ako sumnjate na uginulu životinju – isključite uređaj i pregledajte dostupne delove. Pozovite stručnjaka za deratizaciju ili HVAC tehničara.

- Ako sumnjate na curenje gasa – zatvorite glavni ventil, otvorite prozore, napustite dom i iz bezbedne udaljenosti pozovite gasnu službu.

Hemijski ili slatkasti mirisi

Miris koji podseća na razređivač, kloroform ili sladak etar obično ukazuje na curenje rashladne tečnosti (freona).

Ako sumnjate na curenje gasa – zatvorite glavni ventil, otvorite prozore, napustite dom i iz bezbedne udaljenosti pozovite gasnu službu Foto: Profimedia

Curenje rashladne tečnosti:

Freon je ključan za hlađenje. U zatvorenom sistemu je bezbedan, ali njegovo curenje:

- može biti opasno po zdravlje,

- oštećuje životnu sredinu,

- izaziva slabije hlađenje i pojavu leda na isparivaču.

Ne pokušavajte sami da rešite ovaj problem. Isključite uređaj i pozovite ovlašćenog servisera koji će detektovati curenje, popraviti ga i dopuniti freon.

Kako sprečiti neprijatne mirise?

Najbolja prevencija je redovno i pravilno održavanje. Evo kako:

- Održavajte filtere: Čistite ili menjajte ih svakih 1–3 meseca.

- Godišnji servis: Bar jednom godišnje, idealno u proleće, pozovite profesionalca da očisti isparivač, proveri odvod i sistem u celosti.

- Proveravajte odvodnu cev: Ne sme biti savijena ni začepljena.

- Ne pušite u zatvorenom: Duhanski dim se taloži u uređaju i stvara tvrdokorne mirise. Najbolje rešenje je izbegavanje pušenja u blizini klime.

Neprijatni mirisi iz klima-uređaja nisu samo estetski problem – oni ukazuju na stanje uređaja i kvalitet vazduha koji udišete. Ako prepoznate vrstu mirisa, možete brzo identifikovati problem i reagovati. Dok se manji problemi lako rešavaju kod kuće, mirise paljevine ili hemikalija treba prepustiti stručnjacima. Redovnim održavanjem osiguravate ne samo prijatan, već i zdrav životni prostor.

(Kurir.rs/net.hr)

VIDEO: Kako prepoznati lažne servisere: