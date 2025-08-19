Slušaj vest

Anđela Bulut (Angel Bulut, 25) iz Bracknela napustila je siguran posao u Velikoj Britaniji i preselila se u Paranu, Brazil, gde sa partnerom vodi farmu krava. Umesto luksuza, dočekala ju je borba, ali i – novi pogled na život.

Promena iz korena

Anđela je pre odlaska u Brazil radila kao menadžerka restorana u Bracknelu i mesečno zarađivala oko £2.300 (2.700 €). Ipak, posao ju je počeo zamarati i odlučila je da okrene novi list.

Anđela Bulut pre nego što je dala otkaz i otišla na farmu Foto: printscreen/tiktok/angelinbrazil

U oktobru 2022. godine, zajedno sa svojim brazilskim partnerom, preselila se na farmu od dva i po hektara u Parani. Danas kao mlekarka zarađuje oko 6.500 brazilskih reala (1.050 €) pre troškova – što je višestruko manje od njenog života u Britaniji.

„Moj prvi period ovde bio je jedna od najvećih borbi u životu. Nisam znala portugalski. Bila sam samo plava devojka iz UK koja je došla na farmu. Ljudi su govorili da neću izdržati ni mesec dana. Ali budila sam se u pet ujutro da nahranim krave i radila više nego što sam ikada očekivala“, priča Anđela.

Život bez šefa i sa pogledom na vodopad

Iako je prvih šest meseci planirala da se vrati u Britaniju, danas priznaje da polako „pada na šarm Brazila“.

„Tek kada je prošao bes, počela sam da volim stvari. Imamo toliko prostora, sunce, životinje koje su slobodne i – nemam šefa. Nema luksuza, ali ima slobode“, kaže ona.

Pogledajte u galeriji kako sada izgleda njen život:

1/9 Vidi galeriju Anđela Bulut ima svoju farmu Foto: printscreen/tiktok/angelinbrazil

Troškovi su, ipak, visoki. Samo hrana košta oko 1.500 reala (235 €) mesečno, dok struja leti dostiže i do 600 reala (95 €). Voda im ništa ne košta jer na farmi imaju sopstveni vodopad, a kuhinju napolju greju na vatru kako bi smanjili račune.

Cena novog života

Farmu od 30 krava, kao i svinje, ribe i kokoške za sopstvenu upotrebu, vode zajedno. Najveći deo prihoda odlazi na održavanje stoke i troškove veterinara.

„Polovina svega što zaradimo ide na hranu za krave, što može biti i do 10.000 reala (1.610 €) mesečno. Posle svih troškova, ostaje nam oko 4.000 reala (645 €) mesečno. To je mnogo manje nego u UK, ali imamo kuću i zemlju. Samo to vredi oko 366.000 reala (59.000 €)“, objašnjava Anđela.

Od besa do ljubavi prema jednostavnom

Anđela Bulut na odmoru Foto: printscreen/tiktok/angelinbrazil

Iako priznaje da joj i dalje nedostaju neki luksuzi iz Britanije, poput kupovine garderobe ili telefona po pristupačnijim cenama, Anđela kaže da je naučila da ceni male stvari.

„Navikla sam se da imam manje. U UK bih posle svih troškova imala oko 700 £ (830 €) viška. Ovde toga nema, ali imam sunce, prostor, slobodu i mir. I to se ne može kupiti novcem“, zaključuje ona.

