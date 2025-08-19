Slušaj vest

Sofija Jasin (29) bila je presrećna kada je ostala trudna u junu prošle godine, ubrzo nakon što je sa suprugom Luisom Ozbornom (29) kupila kuću. Ali buduća mama počela je da pati od onoga što je mislila da je "jako loša" jutarnja mučnina - povraćala je na svakih nekoliko sati tokom dana.

Svi su joj govorili da su njeni simptomi deo trudnoće

Takođe je imala noćna znojenja i svrab, ali su je uveravali da su to "normalni" simptomi trudnoće. A onda, jednog dana, Sofija se samo srušila na poslu kada je bila trudna 14 nedelja. Hitno su je prevezli u bolnicu a, isprva, lekari su mislili da možda ima upalu pluća, međutim skenovi su i biopsija pokazali su da ima tumor iznad srca.

Sofiji je dijagnostikovan je pre-mediastinalni B-ćelijski ne-Hodžkinov limfom, vrsta krvnog kancera. Morala je da donese tešku odluku da prekine trudnoću kako bi započela intenzivnu hemoterapiju.

Sofiji je u trudnoći dijagnostifikovan ne-Hodžinkov limfom Foto: Printscreen/GoFundMe

- Imala sam mučninu ceo dan, povraćala sam na svaka par sati. Imala sam noćna znojenja i svrab tokom noći. Bilo mi je izuzetno nelagodno. Svi su mi govorili da je to normalno u prvom tromesečju i da će se smanjiti. Bila sam zabrinuta, ali sam mislila da je normalno jer mi je to prva trudnoća - rekla je Sofija i dodala da baš zato što je trudna imala je prioritet.

Morala je da donese tešku odluku

Nakon što se probudila iz nesvesti svega čega se seća, kaže, bilo je crnilo ispred očiju. Već sledećeg trenutka poslali su je da uradi biopsiju zbog sumnje na Hodžinkov limfom, a nedelju dana kasnije potvrđeno je i da je istina.

- Sećam se da sam pitala: Šta to znači za bebu? Bila sam potpuno otupela - priča Sofija i dodaje da je masa bila veličine organa i da su joj lekari dali malo vremena da razmisli da li će nastaviti trudnoću ili ne.

- Dali su mi rok od nekoliko sati da odlučim šta da radim. umor je brzo rastao - dodala je, prenosi The Sun.

Ona i njen muž su doneli odluku da prekinu trudnoću i u 15. nedelji urađena joj je indukcija, a Sofija je počela svoju junačku bitku.

Borba za život

- Ušla sam u režim borbe za život. Tugovala sam za bebom, a istovremeno sam prolazila kroz lečenje. Izgubila sam mnogo toga u kratkom vremenu. Od gledanja kolica i krevetaca, prešla sam na gledanje perika. Izgubila sam kosu, bebu i svoj stari život - seća se Sofija koja je ušla u remisiju u januaru ove godine i sada obeležava datum dijagnoze šetnjom od 7 km sa prijateljima i porodicom kako bi prikupila novac za organizaciju "Lymphoma Action".

- Svaki korak posvećujem bebi i svima koje smo izgubili - kaže Sofija i dodaje da će jednog dana ponovo pokušati da zatrudni, ali su joj lekari savetovali da pričeka dve godine, jer je tada rizik od povratka bolesti najveći.

