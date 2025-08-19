Slušaj vest

Omiljena letnja poslastica mnogih od nas bez premca jeste sladoled, a brojni će uvek odabrati porodična pakovanja kako zbog količine, tako i zbog isplativosti. Međutim, da li ste se ikada zapitali koliko sladoled može da stoji u zamrzivaču a da se ne pokvari?

Kada sladoled ističe?

Iako je tačno da smrznuta hrana ima duži rok trajanja od rashlađene ili sveže, ali čak i sladoled ima svoj rok trajanja. Brojni stručanjaci istakli su da neotvoren sladoled čuvan u zamrzivaču ili komorama može da traje do četiri meseca, dok domaći sladoled napravljen bez konzervansa može da traje do mesec dana.

Domaći sladoled ima kraći rok zbog nedostatka konzervansa Foto: X3M FOTO / Alamy / Profimedia

Za sladoled je karakterističan i takozvani "freezer burn" (u prevodu: oštećenje od smrzavanja) tokom kog se dešava da vlaga iz sladoleda ispari i pretvori se u ledene kristale koji su često vidljivi na površini sladoleda ili unutrašnjoj strani poklopca. Ovi kristali nisu opasni po zdravlje, ali menjaju ukus i teksturu sladoleda.

Na teksturu sladoleda takođe utiče i odmrzavanje odnosno ponovno zamrzavanje zbog čega će ova letnja poslastica izgubiti kremastu teksturu. Još jedna greška jeste zagrevanje kašike vrelom vodom da bi se lakše izvadio i poslužio sladoled, jer ovim postupkom takođe dolazi do stvaranja kristala. Takođe je važno napomenuti da su vrata zamrzivača najtopliji deo uređaja tako da se preporučuje da ga skladištite dublje u fioci.

Kako prepoznati da je sladoled pokvaren?

Kao i svaki proizvod i sladoled ima svoj naznačen rok upotrebe na kutiji. Ako se pravilno tretira odnosno skladišti. Nakon isteka datuma koji je naznačen na pakovanju njegov kvalitet će opasti, ali ako nije otvaran ne mora nužno da znači i da je pokvaren. Međutim, ukoliko je sladoled odmrznut pa ponovo zamrznut čak i pre datuma naglašenog na pakovanju može doći do kvarenja.

Jednom odmrznut sladoled najbolje je odmah pojesti Foto: Shutterstock

Ovo su znaci na koje obavezno treba da obratite pažnju:

Kristali leda na površini sladoleda ili poklopca – znači da je došlo do oštećenja od smrzavanja i da tekstura neće biti ista

Promenjena tekstura – ukoliko je lepljiva i po sebi ima komadiće leda, verovatno je pokvaren

Neobičan miris – znači da je sladoled ili bio predugo na sobnoj temperaturi pre ponovnog zamrzavanja, ili je u zamrzivaču upio mirise druge hrane. Kako pravilno čuvati sladoled?

Izuzetno je važno da sladoled uvek bude hermetički zatvoren i da se čuva u najhladnijem delu zamrzivača. Takođe se potrudite da jednom otvoren sladoled pojedete odmah.

Bonus video: Recept za domaći sladoled