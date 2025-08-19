Slušaj vest

Čišćenje prozora leti često postaje pravi izazov. Prašina, mrlje od kiše i svakodnevna prljavština primoravaju domaćice da prozore peru gotovo svake nedelje. Posebno tokom vrućih meseci, stakla se brzo isprljaju i gube sjaj.

Međutim, postoji jednostavan i jeftin trik koji će vam olakšati posao – glicerin. Ova supstanca stvara nevidljivi sloj na staklu koji odbija vodu i prašinu, pa prozori ostaju čisti mnogo duže nego inače.

Kako glicerin deluje?

Na površini stakla stvara vodoodbojni film. Kišne kapi se ne zadržavaju već klize niz staklo bez stvaranja tragova i mrlja. Zahvaljujući antistatičkim svojstvima, prašina, polen i sitne čestice se teže lepe za staklo. Prozori ostaju čisti i do nekoliko nedelja duže, pa čišćenje ne morate ponavljati tako često.

Devojka u sivoj majici pere ogledalo u kupatilu
Glicerin je idealno dodati u vodu za blistavost prozora Foto: Profimedia

Kako koristiti glicerin za čišćenje prozora?

Postupak je jednostavan i ne zahteva posebne veštine:

  • U litar tople vode dodajte jednu kašičicu glicerina i dobro promešajte.
  • Sipajte rastvor u bocu sa raspršivačem.
  • Nanesite na prethodno oprane prozore.
  • Obavezno prebrišite i ispolirajte staklo da biste uklonili mogući tanak film.
  • Postupak ponovite na svaka 3–4 nedelje i zaboravićete na stalno ribanje stakala.

Još praktičnih saveta

Devojka u košulji okrenuta s leđa drži prskalicu u ruci
Glicerin je idealno dodati u vodu za blistavost prozora Foto: Shutterstock

Glicerin je bezbedan i netoksičan, pa ga možete koristiti i u domovima sa malom decom ili kućnim ljubimcima. Boca glicerina košta svega nekoliko stotina dinara i dostupna je u svakoj apoteci. Za još jači efekat, u rastvor možete dodati par kapi limunovog soka ili sirćeta – stakla će biti još sjajnija i otpornija na prljanje.

(Kurir.rs/SlobodnaDalmacija)

Ne propustiteAutoKoji je najbolji način da očistite sedišta u automobilu? Pomoću ova 3 trika ima da sijaju kao nova
Prljava sedišta automobila
ŽenaKako da isečete crni luk bez suza? Kad vidite ovaj genijalni trik odmah ćete potrčati u kuhinju da ga isprobate
Osoba nožem seče crni luk na drvenoj dasci
ŽenaPomoću kartonskih kutija za jaja možete oterati komarce: Ovaj trik pomoći će vam da ih se rešite za svagda
Devojka u prirodi češe se po ruci zbog uboda komaraca
ŽenaNašla rešenje za masnu kosu nakon 10 godina: Prala sam je svaki dan, nekad i dva puta dnevno, a onda sam probala ovo
kosa talasasta, kovrdžava i masna

Bonus video: 3 trika da uštedite prostor u malom stanu

3 trika da uštedite prostor u malom stanu Izvor: TikTok/homedepot