Glicerin je idealan sastojak koji možete dodati u vodu za sjaj prozora

Čišćenje prozora leti često postaje pravi izazov. Prašina, mrlje od kiše i svakodnevna prljavština primoravaju domaćice da prozore peru gotovo svake nedelje. Posebno tokom vrućih meseci, stakla se brzo isprljaju i gube sjaj.

Međutim, postoji jednostavan i jeftin trik koji će vam olakšati posao – glicerin. Ova supstanca stvara nevidljivi sloj na staklu koji odbija vodu i prašinu, pa prozori ostaju čisti mnogo duže nego inače.

Kako glicerin deluje?

Na površini stakla stvara vodoodbojni film. Kišne kapi se ne zadržavaju već klize niz staklo bez stvaranja tragova i mrlja. Zahvaljujući antistatičkim svojstvima, prašina, polen i sitne čestice se teže lepe za staklo. Prozori ostaju čisti i do nekoliko nedelja duže, pa čišćenje ne morate ponavljati tako često.

Glicerin je idealno dodati u vodu za blistavost prozora Foto: Profimedia

Kako koristiti glicerin za čišćenje prozora?

Postupak je jednostavan i ne zahteva posebne veštine:

U litar tople vode dodajte jednu kašičicu glicerina i dobro promešajte.

Sipajte rastvor u bocu sa raspršivačem.

Nanesite na prethodno oprane prozore.

Obavezno prebrišite i ispolirajte staklo da biste uklonili mogući tanak film.

Postupak ponovite na svaka 3–4 nedelje i zaboravićete na stalno ribanje stakala. Još praktičnih saveta

Glicerin je bezbedan i netoksičan, pa ga možete koristiti i u domovima sa malom decom ili kućnim ljubimcima. Boca glicerina košta svega nekoliko stotina dinara i dostupna je u svakoj apoteci. Za još jači efekat, u rastvor možete dodati par kapi limunovog soka ili sirćeta – stakla će biti još sjajnija i otpornija na prljanje.

