Dovoljno je da jednu kašiku razmutite u vodi i prozori će se blistati do zime: Čistači prozora otkrili svoj genijalan trik
Čišćenje prozora leti često postaje pravi izazov. Prašina, mrlje od kiše i svakodnevna prljavština primoravaju domaćice da prozore peru gotovo svake nedelje. Posebno tokom vrućih meseci, stakla se brzo isprljaju i gube sjaj.
Međutim, postoji jednostavan i jeftin trik koji će vam olakšati posao – glicerin. Ova supstanca stvara nevidljivi sloj na staklu koji odbija vodu i prašinu, pa prozori ostaju čisti mnogo duže nego inače.
Kako glicerin deluje?
Na površini stakla stvara vodoodbojni film. Kišne kapi se ne zadržavaju već klize niz staklo bez stvaranja tragova i mrlja. Zahvaljujući antistatičkim svojstvima, prašina, polen i sitne čestice se teže lepe za staklo. Prozori ostaju čisti i do nekoliko nedelja duže, pa čišćenje ne morate ponavljati tako često.
Kako koristiti glicerin za čišćenje prozora?
Postupak je jednostavan i ne zahteva posebne veštine:
- U litar tople vode dodajte jednu kašičicu glicerina i dobro promešajte.
- Sipajte rastvor u bocu sa raspršivačem.
- Nanesite na prethodno oprane prozore.
- Obavezno prebrišite i ispolirajte staklo da biste uklonili mogući tanak film.
- Postupak ponovite na svaka 3–4 nedelje i zaboravićete na stalno ribanje stakala.
Još praktičnih saveta
Glicerin je bezbedan i netoksičan, pa ga možete koristiti i u domovima sa malom decom ili kućnim ljubimcima. Boca glicerina košta svega nekoliko stotina dinara i dostupna je u svakoj apoteci. Za još jači efekat, u rastvor možete dodati par kapi limunovog soka ili sirćeta – stakla će biti još sjajnija i otpornija na prljanje.
(Kurir.rs/SlobodnaDalmacija)
