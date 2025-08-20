Slušaj vest

Svadbe u Srbiji su odavno poznate po nesvakidašnjim iznenađenjima, ali ono što se nedavno dogodilo na jednom veselju potpuno je ostavilo sve bez teksta. Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa svadbe na kojem svatovi igraju kolo uz pesmu Sinana Sakića, a onda – iznenađenje! Među zvanicama se pojavio čuveni multimedijalni robot Bamblbi i priključio se igri.

Dok su svatovi nastavili da igraju kolo kao da je sve potpuno normalno, publika na društvenim mrežama nije mogla da veruje šta vidi. Prvo su zanemeli od šoka, a zatim su se nizali komentari puni smeha i šala.

Robot Bamblbi igra kolo na svadbi Foto: printscreen/instagram/despot_m_musicofficial

„Rezervoar mu pun rakije!“ – reakcije oduševljenih ljudi

Viralni snimak ubrzo je preplavila lavina komentara, a domišljatost naših ljudi ponovo je došla do izražaja.

– Dobro da nije završio kao kazan za rakiju.

– Sitno veze Bamblbi.

– Holivud u šoku, srpski update.

– Danas majko ženiš Bamblbija, ženiš Bamblbija.

– Vanzemaljci prolupali sa nama.

– Jokić stigao.

– Rezervoar pun rakije.

Ovo su samo neki od stotina šaljivih komentara koji su se pojavili ispod snimka, a mnogi tvrde da je upravo ovakav trenutak razlog zbog kog su svadbe uvek najzabavnije.

Ko je zapravo Bamblbi?

Robot koji je zaigrao kolo nije tek obično odelo – reč je o novom multimedijalnom robotu opremljenom zvučnim i svetlosnim efektima. Osmišljen je da zabavi najmlađe ljubitelje robota i transformersa, ali sudeći po ovom veselju, podjednako je osvojio i odrasle.

Nakon ovog snimka, mnogi već zamišljaju kako bi izgledalo kada bi se Bamblbi pojavio na njihovom slavlju – jer ako nešto može da začini atmosferu na svadbi, onda je to robot koji igra kolo uz Sinana.

