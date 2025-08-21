Slušaj vest

Čim kročite u javni WC, teško je odoleti osećaju gađenja. Pojava urina po sedištu i podu, jak miris tuđih telesnih tečnosti, sve to može da udari na čula. Možda otvarate vrata kabine laktom, povučete vodu nogom ili prekrivate sedište toalet papirom i čučnete, ako vam je sve to previše odvratno.

A da li zaista možete da dobijete bolest samo tako što sedite na WC šolji? Ili su svi ti trikovi kojima ljudi pokušavaju da izbegnu kontakt potpuno nepotrebni? Evo šta kažu mikrobiolozi.

Šta verovatno ne možete da pokupite?

"Teoretski, da, možete da se razbolite od daske WC šolje, ali rizik je izuzetno nizak", kaže Džil Roberts, profesorka javnog zdravlja i mikrobiologije na Univerzitetu Južne Floride.

Uzmimo polno prenosive bolesti u obzir. Većina bakterija i virusa koji ih izazivaju, od gonoreje do hlamidije, ne preživljava dugo van tela, a kamoli na hladnoj, tvrdoj površini kao što je daska WC šolje.

Zato se smatra da se većina tih bolesti prenosi isključivo direktnim kontaktom genitalija i razmenom telesnih tečnosti. Da biste bili u riziku, morali biste da prenesete sveže tuđe telesne tečnosti sa sedišta direktno na genitalije rukom ili papirom, objašnjava Roberts.

"Da su WC šolje lako prenosile polno prenosive bolesti, videli bismo ih često u svim starosnim grupama i kod ljudi bez se**ualne aktivnosti", dodaje Roberts.

Slično, verovatno nećete dobiti ni bolest prenetu krvlju sa WC šolje. Za početak, primetili biste tuđu krv i izbegli je. U svakom slučaju, patogeni preneti krvlju ne bi lako prešli bez intimnog kontakta ili korišćenja zaraženih igala, kaže Roberts.

I infekciju urinarnog trakta verovatno nećete dobiti sa sedišta WC šolje. Veća je verovatnoća da se pojavi zbog brisanja sopstvenog izmeta preblizu genitalijama.

Šta možete da dobijete?

Postoje izuzeci kod polno prenosivih bolesti koje preživljavaju duže. Human papiloma virus (HPV), koji izaziva genitalne bradavice, može da opstane do nedelju dana na površinama, mada zavisi od nekoliko faktora.

"Ovi virusi su vrlo mali i imaju stabilnu proteinsku opnu koja im produžava životni vek u okruženju", kaže Karen Dus, profesorka mikrobiologije i imunologije na Touro Univerzitetu u Nevadi.

HPV je otporan na sredstva za dezinfekciju ruku. Ipak, virus može da uđe u telo samo ako je koža genitalnog područja oštećena, na primer osipom ili ranicom, dok sedite na WC šolji. Dakle, HPV se uglavnom prenosi se**ualnim kontaktom koža na kožu, kao što su oralni, analni i vaginalni odnos.

Slično, teoretski, neko sa genitalnim herpesom u aktivnoj fazi može da prenese virus na dasku WC šolje, a naredni korisnici bi mogli da budu u riziku ako imaju oštećenu kožu ili su imunokompromitovani, kaže Daniel Atkinson iz Treated.com. Ipak, verovatnoća je mala.

Treba li da pokrivate dasku ili čučnete da je ne dodirnete?

Prekrivanje daske papirom ili korišćenje poklopca može da deluje kao najhigijenskiji način upotrebe javnog WC-a. Prema istraživanju YouGov iz 2023, oko polovine ljudi prvo postavi papir na sedište. Oko 20 odsto ljudi čučne umesto toga.

Međutim, sloj toalet papira ili poklopac verovatno vas neće zaštititi od patogena. Oni su porozni i ne mogu da spreče da mikrobi dopru do genitalija. Čučanje može čak više da šteti nego koristi, objašnjavaju stručnjaci. Kod žena, čučanje za uriniranje kontrahuje mišiće karlice i može da oteža potpuno pražnjenje bešike, što ponekad dovodi do urinarne infekcije.

Pravi problem

Rizik od bolesti u WC-u uglavnom ne dolazi od kontakta genitalija sa daskom, već od ruku koje dodiruju dasku i kontaminiraju se bakterijama ili virusima iz telesnih tečnosti, a zatim dotaknu lice ili usta.

"Opasnost nije zadnjica, već usta preko ruku", kaže Roberts.

Sitni tragovi na dasci mogu da sadrže patogene kao što su E. coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus ili Streptococcus. Ako ih unesete, mogu da izazovu gastrointestinalne simptome - mučninu, povraćanje, dijareju. Ipak, stvarni rizik je verovatno nizak.

Kako da izbegnete bolesti u WC-u?

- Dodirujte stvari što je manje moguće.

- Zatvorite poklopac pri povlačenju vode.

- Koristite dezinfekciona sredstva za ruke uz pranje ruku.

- Ne koristite telefon u WC kabini, jer može da prenese patogene.

- Perite ruke temeljno 20 sekundi.

Rizik je verovatno manji nego što mislite, ali higijena ruku je ključ.

