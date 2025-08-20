Slušaj vest

U poslednje vreme himenoplastika se u svetu sve češće radi, a razlozi za podvrgavanje tom zahvatu su razni. Kod nas se na vraćanje nevinosti uglavnom odlučuju devojke iz ruralnih krajeva, kako bi mogle da se udaju, jer mladoženja hoće „čednu ženu“.

Više o ovom zahvatu, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji, pričali su ginekolog Vanja Milošević i psiholog Snežana Repac.

Milošević je istakao komplikacije, ali i samu suštinu hirurških zahvata.

- Prvo, ovo je hirurška intervencija, ne bih voleo da se minimiziraju njene indikacije, a pogotovo komplikacije jer svaki hirurški zahvati nosi određen rizik, čak iako su one minimalne u ovom slučaju. Drugo, medicina i hirurgija postoje da bi pomogle pacijentu iz razloga ozbiljnosti stvari, dakle kada je recimo masovno krvarenje ili slično, dakle hirurgija je tu da bi spasila život. Kada kao takvu počnemo da je zloupotrebljavamo, ne mislim samo na ovo, već kada radimo nešto što nije prioritet, onda dođemo do toga da žena može da bira. Ona svakako može da radi šta god želi, ali odlaženje na hirurški sto bez jasnih indikacija je rizik na koji mora da se računa - započeo je Milošević, pa dodao:

- Ovo je izmišljeno da bi neka žena kojoj je ošrećen himen, da li zbog neke povrede, nesreće ili krvarenja, može da ga rekonstruiše. To kaže zvanična medicina, sve ovo ostalo je laka isplata za onog koji radi, a svaka žena zna zašto je to uradila, mene više zanima razlog lekara koji to prihvate kada žena nema jasno postavljenu indikaciju. Zašto to žene rade? To morate njih da pitate

Novi trend u Srbiji: Žene se sve više odlučuju na vraćanje nevinosti! Izvor: Kurir televizija

Repac je komentarisala zašto vraćanje nevinosti doživljava procvet u Srbiji:

- Čula sam da postoji zloupotreba himenoplastike, odnosno devojke predstavljaju sebe kao da nisu imale seksualne odnose. Upravo to govori mnogo o toj osobi, govori o raznovrsnim motivima, a kasnije dolazi do masovne pojave. Ta operacija medicinski nije potrebna, niti opravdana, bukvalno je beskorisna, više pravi problema, nego koristi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.