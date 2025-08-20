Slušaj vest

Zvezda sa platforme OnlyFans, Tifani Viskonsin, šokirala je javnost nakon što je za svoj razvod okrivila – snimak sa 20 muškaraca.

„Razlog za razvod bio je to što je moj muž pronašao video koji sam snimila sa 20 muškaraca na dan našeg venčanja“, napisala je Tifani (35) u objavi na Instagramu.

U video zapisu, koji je opisala rečima: „Najgora stvar kroz koju sam ikada prošla“, vidi se kako u venčanici pozira pred kamerom, zatim scena u kojoj plače u automobilu, a potom kadar grupe muškaraca koji se penju uz stepenice – snimljeni samo od struka nadole.

Iako mnogi nisu sigurni da li govori ozbiljno, njen Instagram profil obiluje sadržajem u kojem se pojavljuje sa različitim muškarcima, uključujući i onog kog naziva „svojim 70-godišnjim dečkom“.

Početak karijere na OnlyFansu

Tifani je svoj nalog na OnlyFans otvorila 2020. godine, u periodu kada se, kako priznaje, osećala preplavljeno životom domaćice i nesrećnim brakom iz kog je želela da izađe.

„Pretraživala sam internet, tražila načine da postanem finansijski nezavisna, i sasvim slučajno sam naišla na aplikaciju. Radoznalo sam pitala svoju sestru da li zna za to. Ona je mislila da je to platforma samo za poznate ličnosti, što me dodatno zaintrigiralo“, napisala je Tifani u eseju za Newsweek 2023. godine.

Novi šokantni plan

Tifani Viskonsin Foto: printscreen/instagram/Tiffany Wisconsinn

Nakon što je izazvala pažnju javnosti, Tifani je u maju ove godine najavila još jedan kontroverzan cilj – namerava da obori rekord spavanja sa 5.000 muškaraca u periodu od samo jedne nedelje.

„Planirala sam da ovog leta uradim izazov sa 2.000 muškaraca, ali nažalost, neko je već započeo taj projekat i nisam želela da kopiram. Zato sam odlučila da idem na 5.000“, ispričala je u jednom Instagram videu.

Dodala je da će sve biti pažljivo organizovano:

Tifani Viskonsin Foto: printscreen/instagram/Tiffany Wisconsinn

„Imaću tim koji će praviti plan i dnevni raspored. Takođe, biće mi potreban medicinski tim, uključujući i medicinsku sestru. Treba mi što više muškaraca, zato molim da ovu vest podelite sa svojim prijateljima, porodicom, kolegama, sa svima – jer zaista želim da ovo ostvarim.“

