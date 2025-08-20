Šetale gole kao od majke rođene: Bjanka Ćensori i Kim Kardašijan paradirale su u skandaloznim izdanjima bez blama (Foto)
Ako neko može da „zapanji internet“ modnim kombinacijama koje se graniče sa performansama, to su Bjanka Ćensori i Kim Kardašijan. Od „pidžama od plastične folije“ do lateks kombinezona od glave do pete – gde god da se pojave, njihove odevne kombinacije postaju glavna tema.
Kada moda postane spektakl
Šta god da obuku, Bjanka i Kim znaju da će to izazvati lavinu komentara širom sveta. Njihove kombinacije nisu samo odeća – to su pažljivo osmišljene provokacije.
Bjanka Ćensori, arhitektkinja i Kanje Vestova modna muza, godinama intrigira javnost svojim gotovo golim izdanjima, dok Kim Kardašijan vešto balansira između glamura i šoka, noseći korsete i futurističke kreacije koje izgledaju kao da su došle iz druge dimenzije.
Pogledajte u galeriji kontroverzna izdanja Bjanke Ćensori:
Prozirni bodi i gotovo gola izdanja
Kim je nedavno iznenadila fanove kada se pojavila u prozirnom bodiju u avionu na putu za Južnu Koreju, dok je Bjanka ostala upamćena po svojim stajlinzima koji su otkrivali više nego što su skrivali. Njeni javni nastupi često izazivaju negodovanje, ali i fascinaciju – jer sa neverovatnom lakoćom briše granicu između mode i skandala.
Pogledajte u galeriji gola izdanja Kim Kardašijan:
Moda koja deli javnost
Za neke, to je umetnost i modna hrabrost; za druge, to je čisto pretvaranje provokacije u posao. Ali jedno je sigurno – Kim Kardašijan i Bjanka Cenzori su majstori modnog marketinga, a svako njihovo pojavljivanje postaje viralna vest.
Bonus video: Kim Kardašijan predstavila brus sa veštačkim bradavicama