Ako neko može da „zapanji internet“ modnim kombinacijama koje se graniče sa performansama, to su Bjanka Ćensori i Kim Kardašijan. Od „pidžama od plastične folije“ do lateks kombinezona od glave do pete – gde god da se pojave, njihove odevne kombinacije postaju glavna tema.

Kada moda postane spektakl

Šta god da obuku, Bjanka i Kim znaju da će to izazvati lavinu komentara širom sveta. Njihove kombinacije nisu samo odeća – to su pažljivo osmišljene provokacije.

Bjanka Ćensori, arhitektkinja i Kanje Vestova modna muza, godinama intrigira javnost svojim gotovo golim izdanjima, dok Kim Kardašijan vešto balansira između glamura i šoka, noseći korsete i futurističke kreacije koje izgledaju kao da su došle iz druge dimenzije.

Prozirni bodi i gotovo gola izdanja

Kim je nedavno iznenadila fanove kada se pojavila u prozirnom bodiju u avionu na putu za Južnu Koreju, dok je Bjanka ostala upamćena po svojim stajlinzima koji su otkrivali više nego što su skrivali. Njeni javni nastupi često izazivaju negodovanje, ali i fascinaciju – jer sa neverovatnom lakoćom briše granicu između mode i skandala.

Moda koja deli javnost

Za neke, to je umetnost i modna hrabrost; za druge, to je čisto pretvaranje provokacije u posao. Ali jedno je sigurno – Kim Kardašijan i Bjanka Cenzori su majstori modnog marketinga, a svako njihovo pojavljivanje postaje viralna vest.

