Ako obožavate tople prženice, ali izbegavate da ih pravite da ne biste stajali dugo pored šporeta, potrošili previše jaja i ulja i zato što vam ispadaju previše masne, ovaj recept će vam se dopasti. Ne treba vam ni previše vremena ni previše sastojaka, a ukus je izvanredan!

Prženice
Prženice Foto: Profimedia

Sastojci:

3 jajeta

10 tanko sečenih kriški hleba

9 kašika mleka

5 kašika ulja + za premazivanje

prstohvat soli

jaja
jaja Foto: Profimedia

Priprema

U dubljoj činiji umutiti jaja, pa dodati mleko i pet kašika ulja. Posoliti i sve dobro promešati.

Umočiti kriške hleba jednu po jednu i ređati po tacni, pa ostaviti da odstoji desetak minuta.

Zatim poređati po plehu obloženom papirom za pečenje.

Uz pomoć četkice uljem premazati kriške odozgo.

Peći dvadesetak minuta u rerni prethodno zagrejanoj na 200 stepeni.

Klikom na link saznajte kako da za tren oka napravite pileće krpice.

(Kurir.rs/ Glossy)

