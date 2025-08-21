Sočne prženice iz rerne za 20 minuta: Zdravije i ukusnije od onih iz tiganja, a prave se brzo i lako
Ako obožavate tople prženice, ali izbegavate da ih pravite da ne biste stajali dugo pored šporeta, potrošili previše jaja i ulja i zato što vam ispadaju previše masne, ovaj recept će vam se dopasti. Ne treba vam ni previše vremena ni previše sastojaka, a ukus je izvanredan!
Sastojci:
3 jajeta
10 tanko sečenih kriški hleba
9 kašika mleka
5 kašika ulja + za premazivanje
prstohvat soli
Priprema
U dubljoj činiji umutiti jaja, pa dodati mleko i pet kašika ulja. Posoliti i sve dobro promešati.
Umočiti kriške hleba jednu po jednu i ređati po tacni, pa ostaviti da odstoji desetak minuta.
Zatim poređati po plehu obloženom papirom za pečenje.
Uz pomoć četkice uljem premazati kriške odozgo.
Peći dvadesetak minuta u rerni prethodno zagrejanoj na 200 stepeni.
(Kurir.rs/ Glossy)
