Slušaj vest

Kristijano Ronaldo zavirio je na profil hrvatske šminkerke Marine Mamićnakon što se ona šminkom transformisala u njega.

„Molim vas tagujte @cristiano Ne pitajte koliko mi je trebalo da operem kosu posle ove transformacije. Video je malo duži, ali htela sam da vam pokažem koliko detalja je potrebno da bi transformacija bila uverljiva (i to sam još morala da skratim 30% snimka ). Hvala svima koji me podržavate, mnogo mi znači“, napisala je Marina uz video transformacije.

Ronaldo joj pogledao profil

A onda se to i desilo – Ronaldo joj je pogledao Instagram priču. „Neka bude i u feedu! Pa ne dešava se ovo svaki dan! Hvala svima koji su tagovali @cristiano na moju transformaciju! Ni u najluđim snovima nisam mislila da bi moglo doći do njegovog profila, ali pošto imam najjaču podršku na svetu... i to se desilo!“, poručila je.

Ko je Marina Mamić?

Marina je poznata po svojim transformacijama u poznate ličnosti. Radila je i u emisiji Tvoje lice zvuči poznato. Ranije se transformisala i u fudbalere Dominika Livakovića i Joška Gvardiola, ali i u brojne hrvatske i strane zvezde, poput Severine, Dženifer Lopez, Džulija Roberts i Eminema. Transformisala se i u Tompsona, princezu Dajanu, kao i u Luku Modrića.

(Kurir.rs/Index)

VIDEO: Kristijano Ronaldo pokazao mišiće