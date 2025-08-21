Slušaj vest

Putovanje po Evropi za dve Amerikanke pretvorilo se u neočekivani viralni hit. Naime, kada su u jednom restoranu naručile škampe, dočekalo ih je iznenađenje koje nisu mogle ni da zamisle – na tanjiru su dobile celo jelo sa glavama i oklopom. Njihova reakcija, zabeležena i podeljena na TikToku, izazvala je lavinu komentara i pokrenula raspravu o kulinarskim razlikama između Evrope i Amerike.

"POV: Gospodine, zašto glava?"

Lelie i Ivis iz Majamija očekivale su očišćene škampe, ali ih je dočekala poslastica spremljena na tradicionalan evropski način. Njihov šok i tišina, praćeni natpisom "POV: Naručite škampe u Evropi. Gospodine, zašto glava?", ubrzo su postali viralni.

Tanjir škampa sa glavom i oklopom u restoranu u Evropi Foto: printscreen/tiktok/lelieandivis

Snimak je na TikToku skupio hiljade lajkova i pregleda, a publika se podelila: dok su jedni branili Amerikanke, mnogi su objašnjavali da je serviranje škampa sa glavom zapravo znak svežine.

Znak svežine ili kulinarski šok?

Jedan komentator je istakao:

"Razlog zašto služe škampe sa glavom je da pokažu da su sveži. Glava se prva kvari, pa ako je tu – znači da je kvalitetna riba."

Drugi su bili duhovitiji, pa su napisali:

"Bojim se da Amerikanci ne znaju šta znači reč 'sveže'."

"Predugo živim u Japanu da bih razumeo u čemu je problem."

"Kako vi jedete morske plodove?"

Mnogi su se zapitali zašto je Amerikankama uklanjanje glave toliki problem.

"Treba vam jedna sekunda da odvojite glavu. Ozbiljno, kako vi ljudi jedete morske plodove?", pitao je jedan korisnik.

Slično mišljenje imao je i drugi:

"Škampi se služe na ovaj način ne samo u Evropi, već i širom sveta. Samo odvojite deo koji ne želite i jedite ono na šta ste navikli. Nije to ništa strašno."

Bonus video: Gde je granica pristojnosti turista na plaži