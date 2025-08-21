Slušaj vest

Novinarka i književnica Mirjana Bobić Mojsilović pre tri godine kupila je kuću u banatskom selu Mramorak gde provodi sve više vremena. Kurir je posetio malo mesto u pokrajini i družio se sa komšijama, koje su otkrile da Mirjana često dolazi u goste.

Kuća na selu

Novinarka i književnica odlučila se za jednu staru kuću u švapskom stilu s velikim placem, koju je, kako su nam otkrili meštani, platila 29.000 evra.

Pogledajte u galeriji kako izgleda kuća Mirjane Bobić Mojsilović u selu Mramorak:

Mirjana Bobić Mojsilović - kuća na selu Foto: Nenad Kostić

- Polako, ali sigurno postajemo najpoznatije banatsko selo. Što se tiče Mire, ova kuća je pripadala jednoj staroj paorskoj bogatoj familiji. Kasnije su je nasledili neki lovci, koji su je prodali. Platila ju je 29.000 evra, što je vrlo povoljno. Pored velike kuće, ona je uz nju dobila i veliki plac.

Čuo sam da će se baviti poljoprivredom, ima lepu baštu i sve uslove za uzgajanje voća i povrća - otkriva nam jedan meštanin koji je molio da mu se ne objavljuje ime.

Komšije samo reči hvale

Inače, otkad je kupila nekretninu, Mirjana često boravi u Mramorku, gde o njoj svi imaju samo reči hvale.

Mirjana Bobić Mojsilović u selu Mramorak Foto: Printscreen Intagram / mirjanabobic

- Često dolazi u selo, ovde joj se jako sviđa. Ljubazna je, svima se javi. Pre nekoliko dana videla sam je u prodavnici dok je kupovala namirnice. Primetila je da je posmatram, jer sam se iznenadila da je vidim kod nas u selu. Prišla mi je i pitala kako sam. Pitala sam je: "Da li ste vi Mirjana Bobić Mojsilović?" Rekla je da jeste i da sam jako ljubazna. Baš volim njene emisije o Srbiji, mislim da je i obilazeći našu zemlju uzduž i popreko shvatila da je ovde najlepše i da se ovde treba skućiti - rekla nam je jedna žiteljka ovog sela.

Kako izgleda kuća iznutra?

Kako izgleda unutrašnjost prizemne kuće sa roze fasadom može se videti na Instagram profilu slavne spisateljice. Sobe su prostrane i svetle, a krase ih široka dvokrilna vrata. Zidovi su oslikani na starinski način, valjkom, dok su na podu pločice prekrivene ćilimom.

Pogledajte u galeriji kako izgleda enterijer kuće Mirjane Bobić Mojsilović:

Zidovi su oslikani na starinski način, valjkom, dok su na podu pločice prekrivene ćilimom. Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Letos sam gajila paradajz i peršun, i uživala. Zanimljivo je da na selu nemate vremena da sedite. Kosim travu, a to je ujedno savršena mentalna i fizička gimnastika. Posadila sam voće, upoznajem ljude, kuvam i pišem. Napravila sam malu oazu izvan grada i imam gde da pobegnem. A maštoviti ljudi mogu da naprave sve. Ne planiram da živim od poljoprivrede, ali bar mogu da jedem svoju salatu, luk i voće - rekla je Mirjana ranije za Hello.

