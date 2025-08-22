Slušaj vest

Koliko god da mislimo da smo temeljno očistili kupatilo, postoje mesta koja često promaknu i najurednijima. Upravo ta skrivena područja mogu biti leglo bakterija, buđi i neprijatnih mirisa. Redovno čišćenje ovih detalja ne samo da produžava vek trajanja sanitarija, već i čini kupatilo svežim i higijenskim.

1. Iza WC šolje i oko postolja

četka za wc šolju Foto: Dimitar Gorgev / Alamy / Profimedia

Većina ljudi očisti unutrašnjost i dasku WC šolje, ali prostor iza i oko njenog postolja često ostaje netaknut. Ove površine lako skupljaju prašinu, dlake i prljavštinu, a vlaga ih čini idealnim mestom za razvoj bakterija. Rešenje je da bar jednom nedeljno prebrišete ove delove dezinfekcionim sredstvom.

2. Ispod ivica umivaonika

Ivica umivaonika i spoj sa pločicama ili ormarićem je mesto gde se nakuplja kamenac i sapunica. S vremenom, tu može nastati buđ. Koristite staru četkicu za zube i blagi rastvor sirćeta kako biste temeljno očistili ove teško dostupne spojeve.

3. Zavese ili vrata tuš kabine

Čišćenje tuš kabine Foto: Profimedia

Ako imate zavesu za tuš, donji deo je često prekriven tragovima kamenca i buđi. Kod staklenih vrata tuš kabine, šine i ivice su problematične tačke koje lako zadržavaju vlagu. Najbolje je da ih nakon svakog tuširanja obrišete suvom krpom, a jednom nedeljno očistite antibakterijskim sredstvom.

4. Odvodi i rešetke

Odvodi u tuš kabini, kadi ili umivaoniku zadržavaju ostatke sapuna, kose i prljavštine, što može izazvati neprijatne mirise. Pored redovnog uklanjanja nakupljene prljavštine, povremeno sipajte mešavinu sode bikarbone i sirćeta, pa isperite toplom vodom.

5. Prekidači i kvake

Foto: Profimedia

Ove površine dodirujemo svakodnevno, ali retko čistimo. Prekidači, kvake i ručke na ormarićima u kupatilu mogu biti puni bakterija, pa ih redovno prebrišite dezinfekcionim sredstvom.

6. Ventilator ili rešetka ventilacije

Ventilatori u kupatilu skupljaju prašinu koja ometa protok vazduha i smanjuje njihovu efikasnost. Isključite uređaj iz struje, skinite rešetku i operite je sapunicom, a unutrašnji deo očistite suvom četkom ili usisivačem.

