Slušaj vest

Sarmice od zelja na mnogim svečanostima ubedljivo su omiljeno predjelo. Ukoliko želite da ugostite nekoga posebnog, pripremite ih u rerni i poslužite s kiselim mlekom.

Ono na šta treba da obratite posebnu pažnju je da uzmete dublji pleh, odgovarajuće veličine i da ga podmažete uljem pre nego što počnete da pečete.

Sarme od zelja Foto: Bahadir Durgut / Alamy / Alamy / Profimedia

Sastojci

2 veće veze zelja

1 kašičica soli

1 kašičica belog sirćeta

2 l vode

Za fil:

1/2 kg mešanog mlevenog mesa

2 srednje glavice crnog luka

1 čen belog luka

2 kašičice suvog biljnog začina

1 kašičica mlevenog bibera

150 g pirinča

1 kašika aleve paprike

100 ml ulja

2 srednje šargarepe

Sarme od zelja Foto: Thinkstock

Za zapršku:

50 ml ulja

1 kašika brašna

2 kašičice aleve paprike

400 ml vode

suvi biljni začin

Priprema

Listove zelja oprati i skinuti zadebljani deo. U veću, dublju, šerpu staviti vodu, so i sirće, pa staviti da provri. U provrelu vodu "provlačiti" po jedan list zelja, samo da, malo, omekša. Nikako ne stavljati po više listova, jer jako brzo omekšaju, pa mogu da se raspadnu.

Poparene listove vaditi u vanglicu, sa hladnom vodom. Kada se završi ceo postupak potapanja listova staviti ih u cediljku da se ocede.

Klikom na link pogledajte recept za prženice iz rerne.

Foto: Profimedia

Fil

Na zagrejanom ulju staviti sitno iseckani crni luk, beli luk i šargarepu. Dinstati, oko, 1-2 minuta, pa dodati mleveno meso (mešavina svinjskog i junećeg). Meso, sa varjačom, dobro usitniti i posuti ga sa biberom i suvim biljnim začinom. Promešati i dinstati dok meso ne bude poluprženo. Ako treba dolivati po malo vode. Kada se meso upržilo dodati alevu papriku, promešati i ubaciti, dobro opran, pirinač. Sve sjediniti i ostaviti da se ohladi.

Uzeti, dublji, pleh, odgovarajuće veličine i podmazati ga uljem. Za zavijanje sarmica od zelja najlakše je to uraditi na dasci za sečenje hleba (zato što su jako mekani, pa je nezgodno zavijati ih u ruci, kao i inače što se radi). Znači, staviti list zelja na dasku, na sredini lista staviti dve kašike fila, pa prvo preklopiti levu i desnu stranu, preko fila, zatim prebaciti prednji deo lista preko fila i umotati sarmicu. Umotane sarmice poređati u podmazani pleh.

Rernu uključiti, da se zagreje, na 200 stepeni.

Foto: Shutterstock

Zaprška

U zagrejano ulje staviti brašno i propržiti da brašno požuti. Dodati alevu papriku, promešati, pa naliti vrelom vodom. Prokuvati da se sastojci sjedine. Dodati suvi biljni začin, po ukusu.

Sa pripremljenom zaprškom preliti poređane sarmice u plehu. Prekriti ih aluminijumskom folijom i staviti da se peku, u zagrejanoj rerni. Kada tečnost u rerni, provri smanjiti temperaturu na 180 stepeni i krčkati jedan sat. Izvaditi i poslužiti sa kiselim mlekom.

Bonus video: Recept za kolačiće sa kokos filom