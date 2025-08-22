Slušaj vest

Telo nije trebalo da bude seksualizovano, već oslobođeno – to je bila ideja koja stoji iza tanga. Taj maleni komad tkanine osmislio je Rudi Gernreih, a kao i sve u njegovom životu, i to je bila politička poruka.

Danas se tange mogu videti svuda: proviruju iz pantalona niskog struka kao da je ponovo 2008. godina, svetlucaju ispod prozirnih haljina za plažu ili otkrivaju preplanule zadnjice na pesku. Njihov povratak možemo zahvaliti ponovnom oživljavanju mode iz 2000-ih, kada su bile nezaobilazni trend. Međutim, malo ko zna da njihovo kreiranje nije imalo veze samo sa modom, već i sa buntom protiv cenzure – a njihov tvorac bio je jedan homoseksualac.

"Leto golih" i zabrana u Los Anđelesu

U leto 1974. godine, popularna plaža Venice Beach u Los Anđelesu pretvorila se u more otkrivenih tela. „Svi su bili goli“, priseća se jedan bivši spasilac u izjavi za LA Times. Kako je tačno do toga došlo, niko ne zna, ali veruje se da je trend golotinje bio povezan sa hipi pokretom, čiji su sledbenici slavili slobodu izražavanja i činjenicu da tada golotinja na plažama još nije bila izričito zabranjena, piše Večernji.

Međutim, san o „letu golih“ nije dugo trajao. Najpre su došli mediji, a zatim i policija. Kada je kupanje bez odeće dospelo na naslovne strane, vlasti Los Anđelesa odlučile su da uvedu zabranu.

Rudi Gernreich – dizajner koji je telo hteo da oslobodi

Ova zabrana direktno je inspirisala Rudija Gernreiha, austrijskog dizajnera koji je živeo u Los Anđelesu. Njegov odgovor bio je – tange. Kreirao je sitan komad tkanine, namenjen i muškarcima i ženama, koji je prekrivao samo ono najnužnije.

Ali njegov cilj nije bio da seksualizuje telo. Naprotiv. „Oslobađanje tela izlečiće društvo od njegovog seksualnog kompleksa“, govorio je Gernreich. To mu, inače, nije bio prvi put da koristi modu kako bi rušio tabue.

Kasnije je priznao da ga je to iskustvo oblikovalo:

„Morao sam da se nasmejem kada su mi govorili da je moja odeća toliko fokusirana na telo, kao da sam studirao anatomiju. Itekako sam studirao anatomiju“, rekao je u eseju objavljenom u knjizi The Rudi Gernreich Book autora Peggy Moffitt i Williama Claxtona.

