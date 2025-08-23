Slušaj vest

Mame bi uradile sve da zaštite svoju decu, ali niko nije savršen, pa se dešava da i pored sve te ljubavi koju osećaju prema svojim mališanima, ponekad naprave i opasne greške. Jedna mama smatra da o tome treba više da se govori, zato je na TikToku podelila video u kojem je opisala nezgodu koja se dogodila kada je njena ćerkica bila stara samo četiri nedelje. U tom trenutku, mama Loren je mislila da je njena greška ubila dete - ali, srećom, sve se dobro završilo.

Loren Parker iz Londona otvoreno je priznala da je ćerku, u tom trenutku staru 30 dana, ispustila iz stepenice.

"Moja ćerka je skoro umrla kada je bila beba zbog mog nemara", započela je priču ova mama, objašnjavajući da je oko sedam sati uveče odlučila da okupa bebu. Nakon toga ju je obrisala peškirom i obukla, a kada je beba zaspala u kolevci, htela je da je zajedno sa kolevkom sanese niz stepeice. Međutim, sve je pošlo po zlu jer se mama, držeći bebu u rukama, saplela o mačku.

Loren je uspela da ostane na nogama i u rukama je čvrsto držala kolevku u kojoj je bila beba, ali je ubrzo shvatila da je dete ispalo iz kolevke i da se skotrljalo skoro od vrha sve do dna stepenica.

"Nikad u životu nisam bila u takvom šoku. Da sam potrčala, verovatno bih stigla do dna stepenica pre nje, ali nisam se pomerila, samo sam stajala tu i vrištala. Mislila sam da sam je ubila, mislila sam da je mrtva jer se nije pomerala. Iskreno sam mislila da je moja ćerka mrtva i zato sam samo sela na dno stepenica i plakala".

Lorenina mlađa sestra je odmah pozvala hitnu pomoć, a majka kaže da su bebine oči bile poluotvorene, a pogled udaljen, kao i da je bila "veoma bleda".

Majka je bila u neverici, kaže da je osećala "užasnu krivicu", ali srećom, snimci i pregledi su pokazali da je sa devojčicom sve u redu. Loren kaže da je bila "čista sreća" što njena ćerka nije imala nikakve trajne povrede i posledice, kao i to što nije imala nikakvu ogrebotinu, modricu.

Želeći da podigne svest o takvim situacijama, Loren je objasnila da kada je ovu priču ispričala svojim prijateljima, mnogi od njih su priznali da su imali slična iskustva. "Volela bih da više majki podeli priče o ovakvim situacijama, mada mi je jasno zašto se o tome ne priča - jer nas je stid i mislimo da će ljudi da nas osuđuju. Verujte mi, i sada sam zabrinuta da će ljudi misliti da sam loša majka. Mislim da je važo da iznesemo ovu užasnu stranu majčinstva o kojoj ljudi ne govore, da ćete da pravite greške i da neke od njih mogu da se završe veoma ozbiljno, a u nekima ipak imate mnogo sreće".

Mame podelile svoja iskustva

O tome koliko se često zapravo dešavaju ovakve i slične situacije govori o to što je na Lorenin video stiglo više od 200 komentara, u kojima su mnogi roditelji opisali svoja iskustva.

"I ja sam imala sličnu nezgodu sa sinom. Bio je star samo nekoliko nedelja, mačka je prevrnula kolevku sa kauča i moj sin je pao na pločice. Nikada ne mogu da zaboravim taj zvuk kada je udario o pločice, kao ni vrisak koji je izašao iz mene. I ja sam se 'zaledila' trenutku. Nisi sama i nisi loša majka zbog toga", komentar je jedne žene.

"Moja beba je bila stara meseci po kada je pala niz stepenice. Renovirali smo kuću i stepenice su bile klizave. Plakala sam satima", priznala je druga.

"Htela sam da uzmem flašicu iz kuhinje za svoju ćerku kada je bila beba, stara oko dve do tri nedelje, i kada sam prošla preko praga sa njom u naručju, njena mala glava je udarila u štok vrata", podelila je jedna mama. "Osećala sam se kao najgora majka na svetu, ali sada ima 20 godina i sasvim je dobro".

"Bila sam u osmom mesecu trudnoće sa sinom i nosila sam svoju osamnaestomesečnu ćerku niz stepenice, okliznula sam se i pala niz stepenice sa ćerkom. Srećom, ona je bila nepovređena, kao i moja nerođena beba, ali u trenutku sam pomislila da sam ubila oboje dece odjednom. Bilo je zastrašujuće. Saosećam sa tobom, užasna nesreća, ali ništa u vezi sa tim te ne čini lošom mamom".

