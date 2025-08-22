Slušaj vest

U svetu gde luksuzni parfemi koštaju i po nekoliko stotina evra, rešenje se krije na – kuhinjskoj polici. Upravo to je otkrila Elizabet Monahan, 23-godišnjakinja iz Kalifornije, i od tada je ljudi stalno pitaju: "Kako tako lepo mirišeš?"

Vanila kao parfem? Zvuči neobično, ali deluje

Elizabet ovaj jednostavan trik naziva pravim „glow up savetom“, a koristi nešto što većina nas već ima kod kuće – prirodni ekstrakt vanile.

Poznata po svom toplom i slatkastom mirisu, vanila se ne koristi samo u kolačima. Može postati i vaš novi omiljeni parfem – i to za samo 200 dinara!

Kako se koristi vanila kao parfem?

Elizabet koristi ekstrakt madagaskarske vanile, koji direktno nanosi na pulsne tačke – kao što su ručni zglobovi, vrat i iza ušiju.

„Stalno mi prilaze i pitaju zašto mirišem na vanilu,“ kaže ona, ističući da je to njen trik kada ostane bez parfema.

Ceo trik košta manje od 2 evra – bočica ekstrakta iz supermarketa je svega 1,40 funti (oko 200 dinara), što je čini jednom od najjeftinijih zamena za parfem.

Domaći sprej od vanile – recept

Ako više volite sprej umesto direktne primene, možete napraviti svoj:

Pomešajte jedan deo prirodnog ekstrakta vanile sa četiri dela vode u bočici sa raspršivačem.

Dobro protresite pre svake upotrebe.

Za jači miris, povećajte količinu vanile. Gde naneti miris za najbolji efekat?

Za najbolji efekat parfem naneti na topla mesta Foto: Shutterstock

Nanesite ekstrakt na topla mesta na telu – zglobove, vrat, iza ušiju, pa čak i iza kolena. Ta mesta prirodno emituju toplotu i pomažu da se miris ravnomerno širi tokom dana.

Prava vanila, ne imitacija

Jedini uslov da trik zaista deluje jeste da koristite pravi ekstrakt vanile, a ne jeftinu imitaciju.

Kako da znate da je prava? Pogledajte sastav na etiketi – trebalo bi da piše vanilla extract ili ekstrakt vanile među prvim sastojcima.

Koristite pravi ekstrat vanile, a ne jeftinu imitaciju Foto: Profimedia

Reakcije na mrežama: „Genijalno!“

Na TikToku i Instagramu Elizabet je izazvala lavinu pozitivnih komentara.

„Ovo sam baš ja kad mi nestane parfem!“, našalila se Hurul Naršira.

„Ne mogu da verujem, mislila sam da sam jedina!“, dodala je Šajli Stoks.

Mnogi su njen trik nazvali genijalnim i odlučili da ga odmah isprobaju.

