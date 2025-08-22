Svi me pitaju kako tako lepo mirišem, a ne koristim parfem: Svakog dana nanosim na sebe proizvod iz kuhinje koji je doslovno džaba
U svetu gde luksuzni parfemi koštaju i po nekoliko stotina evra, rešenje se krije na – kuhinjskoj polici. Upravo to je otkrila Elizabet Monahan, 23-godišnjakinja iz Kalifornije, i od tada je ljudi stalno pitaju: "Kako tako lepo mirišeš?"
Vanila kao parfem? Zvuči neobično, ali deluje
Elizabet ovaj jednostavan trik naziva pravim „glow up savetom“, a koristi nešto što većina nas već ima kod kuće – prirodni ekstrakt vanile.
Pogledajte kako ga nanosi:
Poznata po svom toplom i slatkastom mirisu, vanila se ne koristi samo u kolačima. Može postati i vaš novi omiljeni parfem – i to za samo 200 dinara!
Kako se koristi vanila kao parfem?
Elizabet koristi ekstrakt madagaskarske vanile, koji direktno nanosi na pulsne tačke – kao što su ručni zglobovi, vrat i iza ušiju.
„Stalno mi prilaze i pitaju zašto mirišem na vanilu,“ kaže ona, ističući da je to njen trik kada ostane bez parfema.
Ceo trik košta manje od 2 evra – bočica ekstrakta iz supermarketa je svega 1,40 funti (oko 200 dinara), što je čini jednom od najjeftinijih zamena za parfem.
Domaći sprej od vanile – recept
Ako više volite sprej umesto direktne primene, možete napraviti svoj:
- Pomešajte jedan deo prirodnog ekstrakta vanile sa četiri dela vode u bočici sa raspršivačem.
- Dobro protresite pre svake upotrebe.
- Za jači miris, povećajte količinu vanile.
Gde naneti miris za najbolji efekat?
Nanesite ekstrakt na topla mesta na telu – zglobove, vrat, iza ušiju, pa čak i iza kolena. Ta mesta prirodno emituju toplotu i pomažu da se miris ravnomerno širi tokom dana.
Prava vanila, ne imitacija
Jedini uslov da trik zaista deluje jeste da koristite pravi ekstrakt vanile, a ne jeftinu imitaciju.
Kako da znate da je prava? Pogledajte sastav na etiketi – trebalo bi da piše vanilla extract ili ekstrakt vanile među prvim sastojcima.
Reakcije na mrežama: „Genijalno!“
Na TikToku i Instagramu Elizabet je izazvala lavinu pozitivnih komentara.
- „Ovo sam baš ja kad mi nestane parfem!“, našalila se Hurul Naršira.
- „Ne mogu da verujem, mislila sam da sam jedina!“, dodala je Šajli Stoks.
Mnogi su njen trik nazvali genijalnim i odlučili da ga odmah isprobaju.
