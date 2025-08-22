Slušaj vest

U svetu gde luksuzni parfemi koštaju i po nekoliko stotina evra, rešenje se krije na – kuhinjskoj polici. Upravo to je otkrila Elizabet Monahan, 23-godišnjakinja iz Kalifornije, i od tada je ljudi stalno pitaju: "Kako tako lepo mirišeš?"

Vanila kao parfem? Zvuči neobično, ali deluje

Elizabet ovaj jednostavan trik naziva pravim „glow up savetom“, a koristi nešto što većina nas već ima kod kuće – prirodni ekstrakt vanile.

Pogledajte kako ga nanosi:

Devojka ne koristi parfem, već na sebe stavlja ekstrat vanile Foto: printscreen/instagram/@ellizabeth.marie

Poznata po svom toplom i slatkastom mirisu, vanila se ne koristi samo u kolačima. Može postati i vaš novi omiljeni parfem – i to za samo 200 dinara!

Kako se koristi vanila kao parfem?

Elizabet koristi ekstrakt madagaskarske vanile, koji direktno nanosi na pulsne tačke – kao što su ručni zglobovi, vrat i iza ušiju.

„Stalno mi prilaze i pitaju zašto mirišem na vanilu,“ kaže ona, ističući da je to njen trik kada ostane bez parfema.

Ceo trik košta manje od 2 evra – bočica ekstrakta iz supermarketa je svega 1,40 funti (oko 200 dinara), što je čini jednom od najjeftinijih zamena za parfem.

Domaći sprej od vanile – recept

Ako više volite sprej umesto direktne primene, možete napraviti svoj:

  • Pomešajte jedan deo prirodnog ekstrakta vanile sa četiri dela vode u bočici sa raspršivačem.
  • Dobro protresite pre svake upotrebe.
  • Za jači miris, povećajte količinu vanile.

Gde naneti miris za najbolji efekat?

miris shutterstock_2034152309.jpg
Za najbolji efekat parfem naneti na topla mesta Foto: Shutterstock

Nanesite ekstrakt na topla mesta na telu – zglobove, vrat, iza ušiju, pa čak i iza kolena. Ta mesta prirodno emituju toplotu i pomažu da se miris ravnomerno širi tokom dana.

Prava vanila, ne imitacija

Jedini uslov da trik zaista deluje jeste da koristite pravi ekstrakt vanile, a ne jeftinu imitaciju.

Kako da znate da je prava? Pogledajte sastav na etiketi – trebalo bi da piše vanilla extract ili ekstrakt vanile među prvim sastojcima.

profimedia0641286768.jpg
Koristite pravi ekstrat vanile, a ne jeftinu imitaciju Foto: Profimedia

Reakcije na mrežama: „Genijalno!“

Na TikToku i Instagramu Elizabet je izazvala lavinu pozitivnih komentara.

  • „Ovo sam baš ja kad mi nestane parfem!“, našalila se Hurul Naršira.
  • „Ne mogu da verujem, mislila sam da sam jedina!“, dodala je Šajli Stoks.

Mnogi su njen trik nazvali genijalnim i odlučili da ga odmah isprobaju.

