Na rusku tortu od medenih kora niko neće ostati imun: Ako dodate i malo cimeta dobićete idealnu poslasticu
Glavna zvezda ruske svečane trpeze - torta sa korama od meda! Šest mekih biskvita sa raskošnim filom od griza i neizostavna čokolada, kombinacija je koja ne može da omane. Ako još uvek niste odabrali poslasticu za ovaj vikend, ova torta će biti pun pogodak.
Sastojci za kore:
- 1 jaje
- 150 g šećera
- 3 kašike mleka
- 2 kašike meda
- 1 kašika masti
- 300-350 g brašna
- kašičica sode bikarbone
- malo cimeta
- malo narendanog muskatnog orašćića
Sastojci za fil:
- 1 l mleka
- 250 g šećera
- 10 kašika griza
- 250 g margarina
Sastojci za glazuru:
- 100 g čokolade
- 2 kašike ulja
Priprema za testo:
Jaja, šećer, med, mast, mleko, sodu bikarbonu, cimet i muskatni oraščić pomešati i kuvati na laganoj vatri uz neprestano mešanje, dok ne provri. Ostaviti da se potpuno ohladi. Dodati brašno i umesiti testo. Testo podeliti na 6 delova i svaki tanko razvaljati na masnom papiru. Iseći 6 krugova iste veličine, a od viška testa napraviti sedmi krug, tj. koru. Po dve kore stavljati na obrnutu stranu tepsije i, zajedno s papirom, peći u zagrejanoj rerni, na 170°C oko 4 minuta (ne smeju da potamne). Vruće kore s papirom slagati jednu na drugu i pritisnuti ih težim predmetom.
Priprema za fil:
Skuvati mleko sa šećerom, pa dodati griz. Kuvati uz neprestano mešanje dok se smesa ne zgusne. Ostaviti da se ohladi. Dodati margarin i dobro umutiti mikserom. Nafilovati kore i celu tortu premazati ostatkom fila. Ostaviti tortu da odstoji nekoliko sati, da kore omekšaju. Rastopiti čokoladu sa uljem i glazirati tortu.
Bonus video: Recept za sendvič kolač sa kokos filom