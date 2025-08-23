Slušaj vest

Glavna zvezda ruske svečane trpeze - torta sa korama od meda! Šest mekih biskvita sa raskošnim filom od griza i neizostavna čokolada, kombinacija je koja ne može da omane. Ako još uvek niste odabrali poslasticu za ovaj vikend, ova torta će biti pun pogodak.

Ruska torta sa korama od meda Foto: Printscreen/youtube/Moja mala kuhinja

Sastojci za kore:

1 jaje

150 g šećera

3 kašike mleka

2 kašike meda

1 kašika masti

300-350 g brašna

kašičica sode bikarbone

malo cimeta

malo narendanog muskatnog orašćića

Sastojci za fil:

1 l mleka

250 g šećera

10 kašika griza

250 g margarina

Sastojci za glazuru:

100 g čokolade

2 kašike ulja

Ruska torta sa korama od meda Foto: Pritnscreen

Priprema za testo:

Jaja, šećer, med, mast, mleko, sodu bikarbonu, cimet i muskatni oraščić pomešati i kuvati na laganoj vatri uz neprestano mešanje, dok ne provri. Ostaviti da se potpuno ohladi. Dodati brašno i umesiti testo. Testo podeliti na 6 delova i svaki tanko razvaljati na masnom papiru. Iseći 6 krugova iste veličine, a od viška testa napraviti sedmi krug, tj. koru. Po dve kore stavljati na obrnutu stranu tepsije i, zajedno s papirom, peći u zagrejanoj rerni, na 170°C oko 4 minuta (ne smeju da potamne). Vruće kore s papirom slagati jednu na drugu i pritisnuti ih težim predmetom.

Priprema za fil:

Skuvati mleko sa šećerom, pa dodati griz. Kuvati uz neprestano mešanje dok se smesa ne zgusne. Ostaviti da se ohladi. Dodati margarin i dobro umutiti mikserom. Nafilovati kore i celu tortu premazati ostatkom fila. Ostaviti tortu da odstoji nekoliko sati, da kore omekšaju. Rastopiti čokoladu sa uljem i glazirati tortu.

Bonus video: Recept za sendvič kolač sa kokos filom