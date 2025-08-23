Slušaj vest

Na samo nekoliko koraka od Univerziteta u Prištini, 25-godišnja Suzana M. iz Novog Sada i njen vršnjak Gent S. iz Uroševaca na Kosovu, sa mnogo ljubavi su uredili svoj mali dom.

Skoro dve godine su par. Njihova priča je priča o ljubavi koja se u obe zemlje danas čini nezamislivom. Put do tamo Suzanu je vodio gotovo kroz ceo Balkan.

Upoznali su se u maju 2021. godine u Rijeci, u Hrvatskoj. Tokom raspusta, Suzana je tamo radila kao konobarica, a Gent na građevini. Jednog dana Suzana je sa koleginicama otišla na plažu. Par koraka dalje sedeo je Gent. Dopao joj se. Sa svojom smeđom kosom i očima delovao joj je nekako drugačije, posebno.

I Gent je odmah zapazio visoku, vitku Suzanu da dugom, tamnoplavom kosom. I ona je njemu delovala posebno. Kada su im se pogledi sreli, Gent je skupio hrabrost, prišao Suzani i pozvao je na sladoled.

Suzana se priseća: „Obično nikada ne bih prihvatila takav poziv, jer su me roditelji tako vaspitali, ali koleginice su me nagovorile da odem.“ Počeli su da razgovoraju. Odmah su otkrili da im je zajedničko to da oboje odbacuju diskusiju i predrasude o etničkoj pripadnosti. Nakon razgovora na sladoledu, usledeli su mnogi drugi susreti. „Otpočetka mi se sviđao“, kaže Suzana. „Pošten je i dobrodušan čovek.“

Najpre suzdržanost, onda simpatije

Suzana ćerka jedinica srpskih roditelja. Rođena je u Bosni i Hercegovini. Nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji, porodica se preselila u Novi Sad, u kome pored Srba žive i Mađari i Rumuni. Suzanini roditelji su želeli da žive u multietničkom i multikulturalnom okruženju.

„Nije slučajno što se zovem Suzana. Roditelji nisu hteli da mi daju tipično srpsko ime“, kaže ona.

Gent je odrastao kao drugi sin u albanskoj porodici u Uroševcu, na jugu Kosova. Rano je stupio kontakt sa drugim nacionalnostima i verama, jer je njegova porodica imala prijatelje iz Bugarske, ali i neke daleke rođake koji nisu muslimanske veroispovesti.

Ali i pored toga, priseća se Gent, njegov otac je imao problem kada mu je sin prvi put pričao o Suzani. Bračni partneri koji nisu Albanci nerado su viđeni u tradicionalnim albanskim porodicama. Uz to, očevi su glave porodice i Gent je mogao da bude izbačen iz kuće.

„Otac me je pitao zašto devojka iz Srbije, kada u Uroševcu ima na hiljade Albanki“, priča Gent. Usudio se i da Suzanu upozna sa roditeljima. Suzdržanost je nestala, Suzana je osvojila njihove simpatije.

Prijatelji nisu okrenuli leđa

„Nas prošlost nije zanimala, mi gledamo samo u budućnost“, kaže mirno Gent. Suzana dodaje: „Nemamo ni televizor, jer ne možemo da razlikujemo propagandu od vesti.”

Suzana je u Srbiji počela da studira pravo. Ali nakon što je upoznala Genta nije htela da se razdvaja od njega i preselili su se u Prištinu. Gent i dalje radi na građevini, Suzana studira balkanistiku. Reč je, kaže, o smeru sa širokim spektrom. Nakon što diplomira može da radi kao savetnica, docentkinja ili prevoditeljka.

Otkako su zajedno, Gent i Suzana i dalje imaju stare prijatelje. Samo nekolicana im je okrenula leđa, kada su čuli za njihovu sprsko-albansku ljubav. Mnogi prijatelji su iz drugih zemalja i nemaju ništa protiv jedne takve veze.

"Sebe treba da vide kao ljude"

Ipak, Suzana je oprezna ili, kako kaže, „uviđavna“. Još uvek ne govori albanski. U svakodnevnom životu, na primer u kupovini, govori engleski. Nema problema u Prištini, jer tamo živi mnogo stranaca i trgovci su se već navikli na engleski.

„Do sada nisam imala nikakvih problema“, kaže Suzana. „Ali i ja sam veoma oprezna. Izbegavam recimo mesta na kojima su ljudi doživeli velike ratne patnje.“

Ni Gent ne veruje da će Suzana u Prištini doživeti neprijatnosti. Ali boji se neugodnosti koje bi njegova porodica mogla da ima kada njegova veza sa Srpkinjom postane javna. Zato njih dvoje u javnosti ne govore da su albansko-srpski par i ne žele da im se objavljuju prezimena.

Njihov stan u Prištini je mali – jedna soba sa kuhinjim i kupatilo. Gent i Suzana se mnogo smeju. Sanjaju da imaju mnogo dece i da postanu velika porodica. Važno im je da im deca otpočetka rastu trojezično, sa albanskim, srpskim i engleskim jezikom. „Ne želimo da se naša deca identifikuju sa bilo kojom nacijom ili etničkom grupom“, kažu Suzana i Gent. „Želimo da sebe vide kao ljude.“

