Iako može biti primamljivo istisnuti dosadnu bubuljicu na licu, dermatolozi upozoravaju da je ova navika daleko opasnija nego što deluje. Pored ožiljaka, u retkim slučajevima može izazvati teške infekcije, pa čak i paralizu lica.

Šta je „trougao smrti“?

Reč je o području lica koje obuhvata deo oko očiju, nos, uglove usana i gornju usnu. Krvne žile u ovoj zoni direktno se povezuju sa mozgom, što znači da infekcija može izazvati ozbiljne posledice – gubitak vida, trajnu paralizu, pa čak i smrt.

Žena iz SAD završila u bolnici

Amerikanka Liš Mari hospitalizovana je nakon što je noktima pokušala da iscedi bubuljicu odmah ispod leve nozdrve. U roku od nekoliko sati, leva strana njenog lica toliko je otekla da nije mogla normalno da se nasmeje, a usna joj se iskrivila u grimasu.

Žena sa upaljenom bubuljicom ispod nosa Foto: printscreen/tiktok/lishmarie1

„Moj osmeh bio je potpuno izobličen. Bolelo me je svaki put kada bih pokušala da se nasmejem“, ispričala je Liš na svom TikToku.

Zbog ozbiljnih simptoma, ova majka troje dece završila je na urgentnom odeljenju, gde su joj lekari odmah prepisali četiri različita leka – antibiotike, steroide i dodatnu terapiju. Infekcija je ušla u krvotok kroz bubuljicu, a njen osmeh ostao je iskrivljen 24 sata. Nakon tri dana, uspela je potpuno da se oporavi.

Dermatolozi upozoravaju: rizik je stvaran

Američka dermatološkinja dr Višaka Dord objasnila je za Dejli Mejl da istiskivanje bubuljica u ovoj regiji može biti izuzetno opasno:

„U tom području nema mehanizma koji bi sprečio retrogradni protok krvi. Ako bakterije uđu u vene, mogu dospeti do mozga i izazvati teške infekcije poput septičke tromboze kavernoznog sinusa, što može dovesti do gubitka vida, moždanog udara, paralize ili čak smrti.“

Slično upozorava i dermatolog dr Adžaj Rana, naglašavajući da se infekcija može proširiti direktno na mozak jer u tom delu nema zaštitnih filtera u krvotoku.

Žena sa upaljenom bubuljicom ispod nosa doživela paralizu lica Foto: printscreen/tiktok/lishmarie1

Zašto nastaju bubuljice i akne?

Bubuljice se javljaju kada se višak sebuma i mrtve ćelije kože zarobe u porama. Stiskanje može pogoršati problem jer gura sadržaj dublje u kožu, što često izaziva dodatne upale i infekcije.

Akne su jedno od najčešćih kožnih oboljenja kod tinejdžera – više od 80% mladih bori se s njima. Međutim, akne se mogu javiti i kasnije u životu zbog različitih faktora.

Istraživanja pokazuju da ishrana igra važnu ulogu u prevenciji akni. Stručnjaci savetuju da se smanji unos šećera i da se u ishranu uvrste orašasti plodovi, mahunarke, riba, crveno meso, voće i povrće.

Dermatolog pregledava lice pacijenta Foto: Shutterstock

Neke studije povezuju češću pojavu akni sa konzumacijom mleka, ali za sada nema definitivnih dokaza. Dermatolozi preporučuju vođenje dnevnika ishrane – ukoliko određena namirnica pogoršava akne, najbolje je izbegavati je.

