Slušaj vest

Bogomoljka je insekt koji kod mnogih izaziva nelagodu, strah ili čak paniku, ali istina je da je potpuno bezopasna za ljude i da njen dolazak u vaš dom može nositi snažnu simboliku.

Mnogi veruju da, ukoliko često viđate bogomoljku ili se iznenada pojavi u vašem prostoru, to može biti znak važnih promena, poruke ili prilike koju ne treba propustiti.

U nastavku otkrivamo još neke korisne zanimljivosti o njima:

bogomoljke su bezopasne za ljude
bogomoljke su bezopasne za ljude Foto: Ognyan Trifonov / Alamy / Profimedia

Rasprostranjene širom sveta – Žive na svim kontinentima, a kod nas se najčešće viđaju od proleća do kasne jeseni.

Bezopasne za ljude – Plašljive su, ali i radoznale. Mogu vam sleteti na ruku ili rame, a najbolje je nežno ih premestiti na list ili drvo

Hrane se insektima – Love pčele, leptire i druge insekte, a plen hvataju iznenadnim i snažnim pokretom prednjih nogu.

Prirodni neprijatelji – Ptičice, šišmiši i mravi predstavljaju najveću opasnost za njih.

Bogomoljka možda izgleda zastrašujuće, ali u stvarnosti je koristan i fascinantan insekt. Ako je sretnete u kući, veruje se da vam nosi simboličnu poruku i da njena pojava nije slučajna.

Ne propustiteZanimljivostiPOSLE OVOG SNIMKA MNOGI VIŠE NEĆE KUPOVATI PRIRODNU NOVOGODIŠNJU JELKU: Milioni ljudi PRESTRAVLJENI prizorom (VIDEO)
collage.jpg
ZanimljivostiSNIMALA BOGOMOLJKU KAKO JEDE ŽIVU ŽRTVU! A onda se predatorka okrenula ka njoj i prestravila je! (VIDEO)
v_pjimage_15753805229.jpg
Ludi svetMALA, A RATOBORNA! Bogomoljka se ne plaši ni bagera kad brani svoj dom! (VIDEO)
v_screenshot-1_15713123836.jpg
Ludi svet(VIDEO) SMRTONOSNI OBRAČUN: Na koga se kladite, crnu mačku ili bogomoljku?
macka-vs-bogomoljka-youtube.jpg

 Bonus video: Zašto smrdibube smrde?

ZAŠTO SMRDIBUBE SMRDE? Biolog objasnio šta insekt ispušta kada se oseti ugroženo I DA LI JE OPASNO ZA LJUDE Izvor: Kurir televizija