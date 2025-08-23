da li ste znali

Bogomoljka je insekt koji kod mnogih izaziva nelagodu, strah ili čak paniku, ali istina je da je potpuno bezopasna za ljude i da njen dolazak u vaš dom može nositi snažnu simboliku.

Mnogi veruju da, ukoliko često viđate bogomoljku ili se iznenada pojavi u vašem prostoru, to može biti znak važnih promena, poruke ili prilike koju ne treba propustiti.

U nastavku otkrivamo još neke korisne zanimljivosti o njima:

bogomoljke su bezopasne za ljude Foto: Ognyan Trifonov / Alamy / Profimedia

Rasprostranjene širom sveta – Žive na svim kontinentima, a kod nas se najčešće viđaju od proleća do kasne jeseni.

Bezopasne za ljude – Plašljive su, ali i radoznale. Mogu vam sleteti na ruku ili rame, a najbolje je nežno ih premestiti na list ili drvo

Hrane se insektima – Love pčele, leptire i druge insekte, a plen hvataju iznenadnim i snažnim pokretom prednjih nogu.

Prirodni neprijatelji – Ptičice, šišmiši i mravi predstavljaju najveću opasnost za njih.

Bogomoljka možda izgleda zastrašujuće, ali u stvarnosti je koristan i fascinantan insekt. Ako je sretnete u kući, veruje se da vam nosi simboličnu poruku i da njena pojava nije slučajna.

