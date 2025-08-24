Slušaj vest

Rižoto možete da spremate na bezbroj načina, jer se integralni pirinač dobro slaže sa brojnim namirnicama.Tatjana Popović, health coach i nutricionista, ga je na svom blogu ovog puta iskombinovala sa šampinjonima i bebi spanaćem, te je dodala pesto sos kako bih ga učinila kremastijim.

Rižoto sa pečurkama i bebi spanaćem

Rižoto i činiji na stolu
Rižoto sa pečurkama, bebi spanaćem i povrćem Foto: Profimedia

Potrebno vam je (za 2-3 porcije):

  • šolja šampinjona, sitno seckanih
  • 1 ½ šolja integralnog pirinča
  • 7-8 šolja bujona od povrća
  • manja glavica crnog luka, sitno seckanog
  • čen belog luka, izgnječen
  • ½ šolje vode
  • ½ šolje veganskog parmezana
  • kašika ekstradevičanskog maslinovog ulja
  • kašičica svežeg bosiljka, sitno seckanog
  • kašičica sveže žalfije, sitno seckane
  • kašičica svežeg vlašca, sitno seckanog
  • 1-2 kašike pesto sosa
  • šolja bebi spanaća
  • prstohvat soli
  • prstohvat bibera
  • prstohvat svežeg peršunovog lišća, sitno seckanog (opciono)

Za dekoraciju:

  • prstohvat mikrobilja
  • crveni amarant
Rižoto sa pečurkama i bebi spanaćem na stolu
Rižoto sa pečurkama i bebi spanaćem Foto: Shutterstock

Priprema:

Sipajte bujon od povrća u šerpu srednje veličine, te ga zagrejte. U dubokom tiganju zagrejte maslinovo ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte crni i beli luk, te dinstajte dva minuta. Potom dodajte šampinjone i disntajte pet minuta, dok ne omekšaju i sva tečnost iz njih ne ispari.

Sipajte vodu, te dodajte integralni pirinač i pola kašičice bosiljka, žalfije i vlašca. Promešajte da se svi sastojci sjedine. Kuvajte pirinač oko pet minuta, povremeno mešajući. S vremena na vreme dodajte po ½ šolje zagrejanog bujona od povrća (dok god ne iskoristite sav bujon), te kuvajte dok pirinač ne upije svu tečnost, oko 40 minuta.

Sklonite tiganj sa šporeta. U dobijeno jelo dodajte veganski parmezan, bebi spanać, preostalo začinsko bilje, so i biber. Sve prelijte pesto sosom i promešajte da se sjedini. Poslužite i uživajte.

(Kurir.rs/TotallyWellness/Zdravlje)

