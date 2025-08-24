Recept za rižoto sa pečurkama i bebi spanaćem: Zdrav obrok po preporuci nutricioniste oboriće vas s nogu
Rižoto možete da spremate na bezbroj načina, jer se integralni pirinač dobro slaže sa brojnim namirnicama.Tatjana Popović, health coach i nutricionista, ga je na svom blogu ovog puta iskombinovala sa šampinjonima i bebi spanaćem, te je dodala pesto sos kako bih ga učinila kremastijim.
Rižoto sa pečurkama i bebi spanaćem
Potrebno vam je (za 2-3 porcije):
- šolja šampinjona, sitno seckanih
- 1 ½ šolja integralnog pirinča
- 7-8 šolja bujona od povrća
- manja glavica crnog luka, sitno seckanog
- čen belog luka, izgnječen
- ½ šolje vode
- ½ šolje veganskog parmezana
- kašika ekstradevičanskog maslinovog ulja
- kašičica svežeg bosiljka, sitno seckanog
- kašičica sveže žalfije, sitno seckane
- kašičica svežeg vlašca, sitno seckanog
- 1-2 kašike pesto sosa
- šolja bebi spanaća
- prstohvat soli
- prstohvat bibera
- prstohvat svežeg peršunovog lišća, sitno seckanog (opciono)
Za dekoraciju:
- prstohvat mikrobilja
- crveni amarant
Priprema:
Sipajte bujon od povrća u šerpu srednje veličine, te ga zagrejte. U dubokom tiganju zagrejte maslinovo ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte crni i beli luk, te dinstajte dva minuta. Potom dodajte šampinjone i disntajte pet minuta, dok ne omekšaju i sva tečnost iz njih ne ispari.
Sipajte vodu, te dodajte integralni pirinač i pola kašičice bosiljka, žalfije i vlašca. Promešajte da se svi sastojci sjedine. Kuvajte pirinač oko pet minuta, povremeno mešajući. S vremena na vreme dodajte po ½ šolje zagrejanog bujona od povrća (dok god ne iskoristite sav bujon), te kuvajte dok pirinač ne upije svu tečnost, oko 40 minuta.
Sklonite tiganj sa šporeta. U dobijeno jelo dodajte veganski parmezan, bebi spanać, preostalo začinsko bilje, so i biber. Sve prelijte pesto sosom i promešajte da se sjedini. Poslužite i uživajte.
(Kurir.rs/TotallyWellness/Zdravlje)
