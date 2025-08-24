Slušaj vest

Rižoto možete da spremate na bezbroj načina, jer se integralni pirinač dobro slaže sa brojnim namirnicama.Tatjana Popović, health coach i nutricionista, ga je na svom blogu ovog puta iskombinovala sa šampinjonima i bebi spanaćem, te je dodala pesto sos kako bih ga učinila kremastijim.

Rižoto sa pečurkama i bebi spanaćem

Rižoto sa pečurkama, bebi spanaćem i povrćem Foto: Profimedia

Potrebno vam je (za 2-3 porcije):

šolja šampinjona, sitno seckanih

1 ½ šolja integralnog pirinča

7-8 šolja bujona od povrća

manja glavica crnog luka, sitno seckanog

čen belog luka, izgnječen

½ šolje vode

½ šolje veganskog parmezana

kašika ekstradevičanskog maslinovog ulja

kašičica svežeg bosiljka, sitno seckanog

kašičica sveže žalfije, sitno seckane

kašičica svežeg vlašca, sitno seckanog

1-2 kašike pesto sosa

šolja bebi spanaća

prstohvat soli

prstohvat bibera

prstohvat svežeg peršunovog lišća, sitno seckanog (opciono)

Za dekoraciju:

prstohvat mikrobilja

crveni amarant

Rižoto sa pečurkama i bebi spanaćem Foto: Shutterstock

Priprema:

Sipajte bujon od povrća u šerpu srednje veličine, te ga zagrejte. U dubokom tiganju zagrejte maslinovo ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte crni i beli luk, te dinstajte dva minuta. Potom dodajte šampinjone i disntajte pet minuta, dok ne omekšaju i sva tečnost iz njih ne ispari.

Sipajte vodu, te dodajte integralni pirinač i pola kašičice bosiljka, žalfije i vlašca. Promešajte da se svi sastojci sjedine. Kuvajte pirinač oko pet minuta, povremeno mešajući. S vremena na vreme dodajte po ½ šolje zagrejanog bujona od povrća (dok god ne iskoristite sav bujon), te kuvajte dok pirinač ne upije svu tečnost, oko 40 minuta.

Sklonite tiganj sa šporeta. U dobijeno jelo dodajte veganski parmezan, bebi spanać, preostalo začinsko bilje, so i biber. Sve prelijte pesto sosom i promešajte da se sjedini. Poslužite i uživajte.

Bonus video: Recept za rižoto salatu sa tunjevinom i graškom