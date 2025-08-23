Slušaj vest

Jedna žena požalila se pratiocima na društvenoj mreži Reddit gde je objasnila da njen verenik vrši ogroman pritisak na nju da na dan venčanja uzme njegovo prezime. Stvari su se zakomplikovale do te mere da je budući mladoženja sada u sve umešao i njegovu majku.

- O toj temi smo već razgovarali pre nekoliko nedelja, i tada su emocije bile veoma jake. (Zato sam bila oprezna da ne pokrenem to ponovo pred njegovom mamom.) Nastavio je da me pita o tome i izgleda da nisam rekla ono što je trebalo, jer se ona uznemirila - započela je svoju ispovest žena pa nastavila:

Šokirala se tonom koji joj se obraća svekrva Foto: Profimedia

- Moj verenik je, kao i u našem poslednjem razgovoru, rekao da se neće oženiti sa mnom ako ne uzmem njegovo prezime. Njegova mama je isprva bila smirena i pokušala da objasni da je to pitanje poštovanja i časti prema mužu, ali da će poštovati moju odluku. Rekla sam joj da to ne razumem i da mi deluje kao zastarela praksa. To ju je uznemirilo - priča i dodaje da je njena buduća svekrva počela da viče na nju.

- Osećam krivicu, ali i bol zbog njihovih postupaka. Na kraju sam odlučila da nije vredno da ga povredim jer ga jako volim. Trenutno ne mogu da spavam jer se osećam jako loše zbog svega. Takođe imam utisak da ne ostajem verna sebi ako pristajem na promenu prezimena - iskrena je žena koja je pratioce na Redditu pitala da li neko može da joj objasni zašto je to nepoštovanje.

„Devojko, zaboravi na prezime. Tvoj pravi problem je što ovaj muškarac rešava nesuglasice pretnjama. To nije životni partner, to je čuvar“, „Moraš da se zauzmeš za sebe. Ovo je samo početak zajedničkih napada tvog verenika i svekrve na tebe“, neki su od istaknutih komentara.

Koje je vaše mišljenje?

Bonus video: Svekrva o odnosu sa sinom i snajom