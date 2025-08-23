Slušaj vest

Jedna žena požalila se pratiocima na društvenoj mreži Reddit gde je objasnila da njen verenik vrši ogroman pritisak na nju da na dan venčanja uzme njegovo prezime. Stvari su se zakomplikovale do te mere da je budući mladoženja sada u sve umešao i njegovu majku. 

- O toj temi smo već razgovarali pre nekoliko nedelja, i tada su emocije bile veoma jake. (Zato sam bila oprezna da ne pokrenem to ponovo pred njegovom mamom.) Nastavio je da me pita o tome i izgleda da nisam rekla ono što je trebalo, jer se ona uznemirila - započela je svoju ispovest žena pa nastavila: 

Šokirana žena priča telefonom i sedi na krevetu
Šokirala se tonom koji joj se obraća svekrva Foto: Profimedia

- Moj verenik je, kao i u našem poslednjem razgovoru, rekao da se neće oženiti sa mnom ako ne uzmem njegovo prezime. Njegova mama je isprva bila smirena i pokušala da objasni da je to pitanje poštovanja i časti prema mužu, ali da će poštovati moju odluku. Rekla sam joj da to ne razumem i da mi deluje kao zastarela praksa. To ju je uznemirilo - priča i dodaje da je njena buduća svekrva počela da viče na nju.

- Osećam krivicu, ali i bol zbog njihovih postupaka. Na kraju sam odlučila da nije vredno da ga povredim jer ga jako volim. Trenutno ne mogu da spavam jer se osećam jako loše zbog svega. Takođe imam utisak da ne ostajem verna sebi ako pristajem na promenu prezimena - iskrena je žena koja je pratioce na Redditu pitala da li neko može da joj objasni zašto je to nepoštovanje. 

AITA for upsetting my fiancé and MIL
byu/Sagg1terror1st inAmItheAsshole

„Devojko, zaboravi na prezime. Tvoj pravi problem je što ovaj muškarac rešava nesuglasice pretnjama. To nije životni partner, to je čuvar“, „Moraš da se zauzmeš za sebe. Ovo je samo početak zajedničkih napada tvog verenika i svekrve na tebe“, neki su od istaknutih komentara. 

Koje je vaše mišljenje?

Ne propustiteŽivot"Svekrva Vera mi je pred venčanje krišom dala ceduljicu" Anastasija je pobegla kada je pročitala jezivu poruku i krila se 15 godina, a onda se sve preokrenulo
profimedia-0930490721.jpg
ŽenaPonizio mladu kao niko dosad: Zbog mladoženjinog poteza na svadbi ljudi ne mogu da dođu sebi od šoka "Zašto bi joj to uradio?!" (VIDEO)
Screenshot 2024-11-25 085932.jpg
Žena"Jadna snaja, ne bih joj bila u koži" Snimak sa balkanske svadbe postao viralan, svekrvin pogled govori od hiljadu reči (VIDEO)
svekrva i mlada foto tim tok (1).png
ŽenaSvekrva videla vulgaran detalj na snajinoj venčanici, a zbog njene reakcije gori internet: Mlada ostala suzdržana, a ljudi opleli po njoj
Screenshot 2024-10-11 083437.jpg

Bonus video: Svekrva o odnosu sa sinom i snajom

Svekrva o odnosu sa sinom i snajom  Izvor: TikTok/wendygimpelrealtor