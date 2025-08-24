Slušaj vest

Doktorka Loren Džuja, ginekolog iz Floride, mogla je da odahne kada su joj pre manje od godinu dana potvrdili da nema znakova raka u njenom organizmu. Međutim, pre samo tri godine situacija je bila daleko ozbiljnija.

Avgusta 2022. godine Loren je primetila nekoliko promena na svom telu. Kao iskusi ginekolog, odmah je shvatila da nešto nije u redu i da to zahteva pažnju. Imala je 37 godina kada joj je dijagnostikovan rak, što je podelila i na Instagramu.

Odmah je otišla u bolnicu HCA Florida Oak Hill gde je obavila ultrazvuk. Rezultati su pokazali velike mase u njenom jajniku. Šokantno, u roku od dve nedelje, masa se proširila sa osam na neverovatnih 24 centimetra – nešto što Loren nikada ranije nije videla tokom svoje karijere u zdravstvu.

"Nikada nisam videla da nešto tako brzo raste"

- Radila sam u medicini godinama i nikada nisam videla nešto benigno da tako brzo raste. Odmah smo znali, negde duboko u sebi, da to neće biti dobar ishod. Naravno, posumnjali smo na rak jajnika jer su mase bile upravo na tom mestu - prisetila se Loren.

Međutim, sledećeg meseca došlo je do širenja tumora na jajnike, matericu, omentum, slepo crevo i abdominalnu regiju, zbog čega je zakazana operacija. Nakon nje, Loren je saznala svoju pravu dijagnozu – rak debelog creva u četvrtoj fazi.

Kako ističe Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), simptomi raka debelog creva mogu uključivati promene u pražnjenju creva, krv u stolici, zatvor, dijareju, bol u stomaku ili neobjašnjiv gubitak težine. Ali Loren nije imala većinu ovih simptoma – barem ne u meri koja bi je alarmirala.

"Kao da sam u 16. nedelji trudnoće"

Prvi simptom zbog kojeg je posetila doktora bio je osećaj „težine u karlici“ koji se kasnije pretvorio u „karličnu masu“.

- S obzirom na moje iskustvo u akušerstvu, veličine opisujemo kroz nedelje trudnoće, pa sam odmah pomislila: 'Bože, imam masu veličine kao u 16. nedelji trudnoće.' Po svemu sudeći, znala sam da je to moj jajnik - rekla je Loren.

Osvrnuvši se unazad, doktorka priznaje da je prethodnih nekoliko nedelja osećala i blagi umor.

- U popodnevnim satima bila sam pomalo umorna, ali kao majka dvoje male dece, koja sam nedavno dojila i koja su se budila noću, nisam tome pridavala značaj – samo bih popila čaj u toku dana. Verovatno bi neko u pedesetim ili šezdesetim godinama bio daleko iscrpljeniji zbog tumora četvrte faze koji im crpe energiju - prisetila se Loren.

Još jedna operacija

Nakon što joj je postavljena dijagnoza, Loren je započela hemoterapiju, ali je nastavila da radi kako bi odvratila misli od bolesti. U martu 2023. godine, nakon još jedne operacije, konačno je proglašena „bez znakova bolesti“.

Sada redovno deli svoja iskustva na društvenim mrežama i podstiče ljude da se obrate lekaru ako primete bilo kakve sumnjive simptome.

- Ljudi mlađi od 45 godina, kada počinje redovan skrining, ipak bi trebalo da paze na svoje simptome jer možda nemamo pravo na skrining. Naši organizmi su otporniji, ali ne znači da nemamo simptome - kaže Loren.

(Kurir.rs/ Žena)

