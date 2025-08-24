Slušaj vest

Liš Mari, majka troje dece, završila je u hitnoj pomoći i morala da koristi četiri različita leka nakon što je pokušala da iscedi bubuljicu na licu.

Problem je nastao jer se ta bubuljica nalazila u zoni koju dermatolozi nazivaju "trougao smrti" — i njena greška prilikom ceđenja bubuljice je mogla da je košta života, prenosi NYPost.

Liš je pokušala da iscedi cističnu bubuljicu tik ispod nozdrve — mesto gde bubuljice često izbijaju. Ali, u roku od samo četiri sata, situacija je postala ozbiljna. Njeno lice je toliko oteklo da je prilikom pokušaja osmeha samo jedna strana usana mogla da se pomeri.

Opisala je bol kao izuzetno jak, a lekari na hitnoj pomoći su joj prepisali četiri različita leka, uključujući antibiotike i steroide, kako bi suzbili infekciju. Nakon 12 sati otok je počeo da splašnjava, a posle tri dana potpuno je nestao. Bubuljica je iščezla tek nakon nedelju dana.

Bubuljica koju je pokušala da iscedi nalazila se unutar "trougla smrti", područja lica gde ceđenje bubuljica može izazvati ulazak bakterija u krvotok i dalje do mozga, što može dovesti do potencijalno smrtonosnih infekcija.

- Bilo mi je užasno neprijatno što idem u bolnicu zbog bubuljice, ali doktori su mi rekli da sam uradila pravu stvar - objasnila je Liš i dodala: "Sve se desilo tako brzo da sam znala da nešto nije u redu.”

Liš Mari Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Danas, kada se potpuno oporavila, ona upozorava druge da nikada ne diraju bubuljice, naročito u osetljivim zonama lica. “Najbolje što možete da uradite jeste da budete strpljivi. Ja sam imala sreće, ali ovo je moglo da se završi mnogo gore.”

Dr Mark Strom, dermatolog iz Njujorka, izjavio je na TikToku: „Ceđenje bubuljica u centralnom delu lica može biti naročito opasno.“

Objasnio je da regija od korena nosa do uglova usana sadrži krvne sudove koji direktno povezuju lice sa mozgom, preko vene koja se zove kavernozni sinus. Kada se bubuljica iscedi u toj regiji, ostaje otvorena rana kroz koju bakterije sa ruku ili iz vazduha mogu ući u krvotok.

Liš Mari Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Komplikacije mogu uključivati slepilo, moždani udar, paralizu, pa čak i smrt.

Još jedna TikTokerka, Houp, otkrila je 2023. da je nakon ceđenja bubuljice u toj zoni dobila stafilokoknu infekciju, koju je opisala kao goru od porođaja, i ostala joj je trajni ožiljak.

Liš je znala za rizike koje nosi "trougao smrti" i smatra da je imala sreće:

„Mislim da sam reagovala jako brzo, u roku od nekoliko sati, pa sam sada na toni lekova,“ rekla je.

Već nakon 24 sata bila je bolje, iako je njen osmeh i dalje bio blago iskrivljen. Nakon tri dana — potpuno se oporavila.

Liš Mari Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

I dok su mnogi komentatori tvrdili da su više puta cedili bubuljice u toj zoni bez posledica, neki su podelili zastrašujuće priče.

„Desilo se mojoj ćerki. Proveli smo nedelju dana u bolnici, a morala je i na operaciju lica,“ napisala je jedna majka.

„Moj sin je bio hospitalizovan zbog stafilokokne infekcije,“ dodala je druga.

„Zamalo sam umrla zbog ovoga. Bila sam u bolnici deset dana i imala operaciju,“ podelila je još jedna korisnica.

Kako bezbedno cediti bubuljice (ako baš morate)

Ako baš morate da cedite bubuljicu (nakon pokušaja sa tretmanima za akne ili flasterima za bubuljice), dermatolog dr Mamina Turegano (Mamina Turegano) savetuje sledeće korake:

Liš Mari Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Sterilizujte ruke i područje oko bubuljice pomoću alkohola.

Koristite dijabetičku lancetu sa veoma tankom iglom da pažljivo probušite površinu bubuljice — kako biste je otvorili bez prevelike štete.

Lagano pritisnite sa dve pamučne štapiće kako bi sadržaj izašao.

Ne pritiskajte jako jer to može izazvati jaču upalu i ožiljke.

Ali čak i ona upozorava:

„Zaista, nemojte se igrati sa bubuljicama u trouglu smrti. Koristite tretman ili posetite dermatologa.“

Bonus video: