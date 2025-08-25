Slušaj vest

Ako su vam dosadila ista jela koje danima vrtite u krug, ne znajući šta bi drugo moglo da spremite za ručak evo jednog sočnog recepta koji smo izdvojili za vas - piletina u pavlaci zapečena u rerni. Priprema je jednostavna, a jelo je toliko dobro da će vam svi tražiti recept.

Piletina u belom sosu zapečena u rerni Foto: Printscreen YT/MaminaKuhinjica

Potrebno je:

400g pilećeg filea

250ml pavlake za kuvanje

250g kačkavalja

paprika

2 kašičice vegete

2 kašike senfa

biber, so

čen belog luka

Priprema:

Piletinu operite, a zatim nožem malo zarežite površinu, toliko da možete ubaciti sastojke, a zatim malo začinite ceo file. U šupljine koje ste napravili ubacite kačkavalj i papriku, koje ste prethodno iseckali na kockice (možete dodati i slaninu). Nakon što ste napunili file, stavite ga u pleh koji ste premazali sa veoma malo ulja.

U posebnu posudu stavite pavlaku za kuvanje, preostali rendani kačkavalj, senf, iseckan beli luk, vegetu i malo bibera, a zatim sve izmešajte. Smesu koju ste dobili prelijte preko mesa, a zatim stavite u rernu zagrejanu na 200 stepeni. Meso ostavite nekih 30 minuta da se peče. Nakon što je ručak gotov servirajte ga uz pire ili salatu po želji.

Bonus video: Recept za paprikaš od piletine i belog pasulja