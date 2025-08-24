Slušaj vest

Korisnica TikToka podelila je zanimljiv snimak u kojem je ženama objasnila kako se zapravo koristi papirić na ulošcima, što je mnoge iznenadilo.

- Da li ste znale da ceo život pogrešno koristite uloške? Pokazaću vam jedan trik. Ovaj papirić ovde na ulošku nije tu da se baci. Zapravo služi za sledeće – postavite uložak na donji veš, ali ovaj papirić ne bacate. Odlepite ga samo s jedne strane, prebacite ga na drugu stranu gaćica - objasnila je korisnica.

Dalje je rekla da drugo krilce treba da se zalepi upravo za taj papirić. Tvrdi da se na ovaj način ulošci neće odlepiti tokom nošenja. Video je do sada pregledan više od milion puta na TikToku i ima preko 50.000 lajkova. Neke žene su bile oduševljene idejom, dok su druge poručile da ne bi nikada nosile uloške na taj način.

"Da si mi sad videla facu", "Hvala, probaću", "Šteta što sam u menopauzi", "I onda šuškaš sve vreme dok hodaš", "Mogu da kažem da je glupo. I šuška i uložak nije lepo fiksiran za gaćice. Može da se pomeri u stranu pa će vam biti "divno", samo su neki od komentara.

Bonus video: Ovako izgleda pametni uložak za žene