Pre pranja veša ubacite aluminijumsku lopticu da se ne bi gužvao

Većina nas koristi deterdžent i omekšivač pri svakom pranju veša, ali uprkos tome, odeća i dalje često izlazi iz mašine izgužvana i slepljena. Peglanje tada postaje naporan i vremenski zahtevan posao. Međutim, postoji jedno jednostavno rešenje koje može značajno smanjiti gužvanje – i to bez dodatnih troškova ili hemikalija!

Aluminijumska folija – saveznik u borbi protiv gužvanja

Pre nego što pokrenete mašinu za pranje veša, napravite 2 do 3 kuglice od aluminijumske folije i ubacite ih direktno u bubanj.

Pre ubacivanja veša u mašinu ubacite i kuglice od aluminijumske folije Foto: Shutterstock

Ove kuglice imaju nekoliko korisnih efekata: smanjuju stvaranje statičkog elektriciteta, sprečavaju da se tkanine zalepe jedna za drugu, omogućavaju bolje ispiranje veša. Jednostavan trik, a rezultati su više nego primetni – manje gužvanja i mekši veš odmah nakon pranja.

Šta raditi odmah po završetku pranja?

Čim izvadite odeću iz mašine, protresite svaki komad kako bi se vlakna oslobodila i poravnala. Umesto da odmah razvlačite odeću po sušilici, složite je u lavor ili korpu i ostavite da odstoji 15 do 30 minuta. Ovo kratko „odmaranje“ omekšava tkaninu i omogućava joj da se sama delimično izravna. Nakon toga, odeću okačite na sušilicu ili žicu – primetićete da izgleda znatno glađe, i to bez upotrebe pegle!

Trik sa aluminijumskim kuglicama oslobodiće vas peglanja Foto: Profimedia

Ekološki, efikasno i bez dodatnih troškova

Najbolja stvar kod ovog trika je što ne zahteva hemikalije, skupe preparate ili dodatnu energiju. Ne samo da štedi vaše vreme, već i smanjuje potrebu za peglanjem, čime čuvate tkanine od dodatnog habanja. Rezultat: manje nabora, prijatniji osećaj pri nošenju, odeća spremna za oblačenje brže nego ikad.

