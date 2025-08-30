Slušaj vest

Lajsi Guo možda jeste milijarderka, ali za razliku od većine ljudi sa tolikim bogatstvom, ona se ne oslanja na luksuz i komfor, već na neumoran rad i strogo isplaniranu dnevnu rutinu.

Sa samo 30 godina, ova preduzetnica rođena u Kaliforniji postigla je ono o čemu mnogi sanjaju čitavog života. Njena imovina je u aprilu skočila na čak 1,3 milijarde dolara, nakon što je njen prvi biznis – Scale AI – zaključio veliki ugovor sa tehnološkim gigantom Metom. Kompanija je tada procenjena na 25 milijardi dolara, a Guo je ponela titulu najmlađe milijarderke, prestižući i svetsku pop zvezdu Tejlor Svift.

– Iskreno, i dalje se osećam isto kao ona mala devojčica. Moj život pre i posle novca nije se mnogo promenio – izjavila je Guo u razgovoru za CNBC Make It.

Put od startapa do milijarde

Lajsi Guo je 2016. godine zajedno sa Aleksandrom Vangom osnovala Scale AI, firmu specijalizovanu za označavanje podataka u oblasti veštačke inteligencije. U Silicijumskoj dolini bila je zadužena za vođenje timova za operacije i dizajn proizvoda, ali je kompaniju napustila već 2018. godine.

– Imali smo neslaganja oko proizvoda i prodaje. Dok je Aleks želeo što više klijenata, ja sam bila fokusirana na kvalitet proizvoda i da zaposleni dobijaju platu na vreme. Međutim, sredstva nisu bila ulaganja u tom pravcu – objasnila je Guo.

Iako se povukla iz poslovanja, zadržala je svoj udeo vredan nešto manje od 5%. Kada je Meta preuzela gotovo polovinu kompanije, vrednost njenog udela porasla je na neverovatnih 1,25 milijardi dolara.

Lajsi Guo

Novi poduhvati i ulaganja

Guo nije dugo mirovala. Kao serijska preduzetnica i stipendistkinja prestižnog Thiel Fellowship programa, već 2019. godine osnovala je fond Backend Capital koji ulaže u mlade startape. Njena najnovija kompanija, Passes, lansirana 2022. godine, fokusira se na monetizaciju sadržaja kreatora i do sada je prikupila više od 65 miliona dolara investicija.

Uprkos ogromnom bogatstvu, njen radni ritam se nije promenio. – I dalje radim veoma duge radne dane – ističe.

“Imam više sati u danu”

Za razliku od većine ljudi, Lusi svoj dan maksimalno optimizuje. Svako jutro ustaje u 5:30 i započinje ga sa dva intenzivna treninga u programu Barry’s Bootcamp. Ručkove često preskače jer jede u hodu, uglavnom tokom sastanaka.

– Većina ljudi bi imala više vremena za balans kada bi izbacila besomučno skrolovanje po TikToku ili besciljno gledanje televizije – tvrdi ona.

Jedinu pauzu sebi dozvoljava vikendom, kada od podneva do šest uveče vreme posvećuje prijateljima, pre nego što se ponovo vrati poslu.

– Blagoslovena sam time što mi ne treba mnogo sna. Iako radim duge sate, osećam da imam balans. Teoretski, mogu da radim do ponoći, da odem u klub, provedem se do 2 ujutru, pa da opet ustanem u 6 i odem na trening – objašnjava Guo.

“Rad od 9 do 9 je balans”

Njena filozofija rada uklapa se u mantru Silicijumske doline o neprekidnom radu, sličnu ozloglašenoj kineskoj “996” kulturi – od 9 ujutru do 9 uveče, šest dana nedeljno.

– Rad od 9 do 9 je za mene i dalje balans. Posle toga imate vremena za prijatelje, večere i druženje. Sedam sati sna je sasvim dovoljno – zaključuje najmlađa milijarderka.

Ko je Lajsi Guo?

Guo je napustila studije računarskih nauka kako bi 2016. godine osnovala kompaniju Skejl AI zajedno sa Aleksandrom Vangom, koji je tada imao 19 godina.

Vang je preuzeo ulogu direktora kompanije sa sedištem u San Francisku, dok je Guo bila zadužena za operacije i dizajn proizvoda. Već 2018. godine dospeli su na listu „Forbs 30 ispod 30“. Te iste godine, Guo je napustila firmu zbog neslaganja s Vangom oko načina vođenja poslovanja.

Lajsi Guo

Nakon izlaska iz Skejl AI, Lajsi Guo je osnovala firmu rizičnog kapitala Bekened Kapital, a potom i kompaniju Pases, u kojoj danas ima ulogu direktorke. Pases nudi alate za monetizaciju sadržaja kreatorima na internetu.

Retko dostignuće

Guo je sada jedna od samo šest žena milijarderki mlađih od 40 godina koje su samostalno stekle bogatstvo. Do sada je najmlađa samostalna milijarderka bila Tejlor Svift, koja ima 35 godina i bogatstvo od 1,6 milijardi dolara – ona sada zauzima drugo mesto.

Lajsi Guo radi 12 sati dnevno

Ono što je specifično kod Lajsi Guo je što se na njenim profilima na društvenim mrežama ne može videti luksuzni život, već se trudi da u javnosti pokaže da i dalje živi kao sav noramalan svet. Često deli fotografije sa putovanja,a odmora i zabava kojima prisustvuje. Ovakvo ponašanje oduševljava ljude.

