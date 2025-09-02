Slušaj vest

Muškatla, poznata i kao belagonija, geranija ili điran, omiljena je biljka otporna na bolesti i štetočine, koja već vekovima ne izlazi iz mode. Njeno botaničko ime je Pelargonium zonale.

Ova cvetnica poreklom je sa juga afričkog kontinenta, odakle se proširila po celom svetu. Vrstu P. zonale prvi je 1689. godine sakupio južnoafrički lekar i botaničar nemačkog porekla Henrik Bernard Oldenland (1663 –1697) na Meiringsportu. Potom ju je poslao u Evropu, između ostalog i vojvotkinji od Beauforta u Engleskoj. Vrstu je opisao holandski botaničar Jan Komelijn (1629 –1692), a nacrtala ju je čuvena holandska slikarka botaničkih motiva Marija Moninks (1673 –1757).

Ime i miris

Naziv roda Pelargonium potiče od grčke reči za rodu - pelargos. Oblik njenog ploda podseća na kljun rode. Biljka proizvodi velike količine geraniola i drugih mirisnih etarskih ulja koja odbijaju insekte, posebno komarce i krpelje.

Izgled

Muškatla je žbun koji raste do jednog metra visine, a u idealnim uslovima može dostići i tri puta više.

Stabljike su mesnate i dlakave, a vremenom odrvene. Listovi često imaju tamnije oznake u obliku potkovice, pa je negde zovu i "potkovičasta muškatla".

Cvetovi crvene, bele ili ružičaste boje grupisani su u cvasti, pojedinačno široki i do 3,5 cm. Sastoje se od pet latica, iako postoje i puni varijeteti. U predelima gde temperature ne padaju ispod nule, muškatla je višegodišnja biljka.

Nega muškatle

Muškatla voli svetlost i toplotu, pa podnosi i direktno podnevno sunce tokom leta. U hladu će slabije cvetati i razvijaće duge stabljike sa retkim lišćem. Najbolje uspeva pri temperaturi od 22-25 °C, koja se noću spušta na 18-20 °C.

Za optimalne uslove potrebno je obezbediti propustan supstrat, neutralan do blago alkalan. Na tržištu postoji mnogo komercijalnih mešavina za balkonsko cveće koje će joj odgovarati.

Tokom vrelih dana zalivajte je svakodnevno, a zimi samo toliko da se zemlja u saksiji ne osuši potpuno.

Od početka cvetanja do septembra jednom nedeljno treba dodavati tečno đubrivo za cvetnice, uz pridržavanje uputstava na pakovanju. Previše azota podstaći će bujanje zelenih listova, ali slabije cvetanje. Da bi muškatle cvetale do prvih mrazeva, obavezno je da im dodajete ovo đubrivo - u suprotnom, već početkom jeseni će ostati bez cvasti.

Razmnožavanje

Može se razmnožavati reznicama u proleće ili jesen. Ako se poseje seme, iz njega će niknuti biljčice koje se mogu razlikovati od matične biljke nastale oplemenjivanjem i hibridizacijom - neke će biti skromne, ali neke mogu biti spektakularne.

Prezimljavanje

Iako se muškatle danas često tretiraju kao sezonsko cveće, mogu se sačuvati i za narednu sezonu.

Pre mraza biljke treba uneti u svetlu, neogrevanu prostoriju temperature 8-10 °C. Grane se tada skraćuju za trećinu. U proleće se presađuju u svež supstrat i ponovo se skrati još jedna trećina grana, kako bi biljka iz baze pustila nove mladice.

