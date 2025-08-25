Slušaj vest

Sveštenik iz Romforda u Engleskoj izazvao je pravu pometnju na internetu svojim videom na TikToku, a korisnici ga masovno upoređuju s rijaliti zvezdom Skotom Disikom. Otac Džordan, vikar u crkvi Svetog Edvarda Ispovednika, pokušao je da preko TikToka privuče vernike na misu. Međutim, reakcije koje je dobio ostavile su ga prilično zatečenim.

Video su preplavili komentari u kojima korisnici, a pogotovo korisnice, hvale njegov izgled i ostavljaju provokativne poruke, dok je jedna osoba duhovito primetila: "Ovoj sekciji za komentare treba Isus".

Poziv na misu koji je postao viralan

U videu, otac Džordan, koji je oženjen i ima dvoje dece, obučen u svešteničku odeždu, predstavio se kao novi vikar i pozvao članove zajednice da mu se pridruže na nedeljnim misama.

"Pozdrav, ja sam otac Džordan i drago mi je što sam novi vikar ovde u crkvi svetog Edvarda Ispovednika u Romfordu", rekao je u videu koji je prikupio više od 1,4 miliona pregleda. "Dođite i pozdravite, okupljamo se redovno tokom nedelje i, naravno, nedeljom. Čak i ako niste dugo bili, voleli bismo da vas ponovo vidimo. Ovim vas samo pozdravljam. Bog vas blagoslovio."

Međutim, čini se da korisnici TikToka nisu čuli ništa nakon njegovog "pozdrav", jer su komentari ubrzo prerasli u pravo obožavanje. Jedna žena je napisala: "Ja sam muslimanka, ali Isuse Hriste...", dok je druga dodala: "Mislim da će Ujedinjeno Kraljevstvo ponovo postati hrišćanska zemlja."

Mnogi su iskoristili priliku za šalu, ostavljajući komentare koji su postali viralni.

"Oče, oprosti mi jer sam zgrešila", napisala je jedna korisnica.

Četvrta je pitala: "Nudite li privatne ispovedi? Pitam za prijateljicu." Druga se nadovezala: "Obavljate li kućne posete? Mislim da mi je spavaća soba ukleta i treba joj čišćenje."

Mnogi drugi su, kako piše Daily Mail, zgodnog svećenika usporedili sa Scottom Disickom, poznatim po svojoj ulozi u reality showu "Keeping Up with the Kardashians".

"Ne, ti nisi otac Džordan! Ti si Skot Disik", stoji u jednom komentaru, dok su drugi jednostavno pitali: "Skot Disik, jesi li to ti?"

U sledećem videu, otac Džordan se obratio svojim novim pratiocima, rekavši da je pročitao sve komentare i upitao: "TikTok, jesi li dobro?"

Stavljajući dlan na čelo u neverici, dodao je: "Čak je i moja mama videla. Tako je ponosna."

Nakon što se osvrnuo na lavinu komentara, harizmatični sveštenik odgovorio je i onima koji su sumnjali da je tačno znao šta radi.

"Neki od vas misle da sam znao šta radim. Uhvatili ste me. Stao sam ispred predivne crkve u svojoj svešteničkoj odeždi i nabacio svoje najzgodnije poglede", rekao je sarkastično. "Čak sam i kragnu spustio najniže što sam mogao. Praktično nepristojno. I za kraj, rekao sam 'ovim vas samo pozdravljam' na crkvenom TikTok nalogu s nula pratilaca, jer sam, naravno, znao da će dosegnuti preko milion ljudi. To se zove mamac."

Jedna korisnica je zaključila: "Ako nismo bili dobro, sada jesmo! Putevi Gospodnji su zaista čudesni."

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

