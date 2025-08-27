Slušaj vest

Tajlandski kralj Maha Vadžiralongkorn (73) poznat je ne samo kao najbogatiji monarh na svetu (procenjuje se da je čak 60 puta bogatiji od britanske kraljevske porodice), već i kao jedna od najekscentričnijih osoba današnjice.

Pored ljubavi prema nošenju krop-topova i lažnih tetovaža, i činjenice da je svojoj pokojnoj pudli dodelio čin generala, najviše pažnje javnosti privlači njegov buran ljubavni život.

Harem i ljubavnice

Tokom pandemije koronavirusa, Maha se povukao u luksuzni hotel u Nemačkoj, a i svoj harem od 20 žena je odveo u izolaciju. Taj odred ljubavnica nije bio samo privremena mera - to je stalna pratnja kralja, a mnoge od njih dolaze iz vojske i imaju svoju jedinicu.

Posebno je odjeknula njegova odluka da svojoj omiljenoj ljubavnici dodeli titulu „kraljevske plemićke pratilje“, nakon čega je javnosti predstavljena njena fotografija na kojoj pilotira avionom noseći samo kamuflažni grudnjak.

Četiri braka, četiri skandala

Uprkos haremima i ljubavnicama, Maha se ženio četiri puta.

Njegova prva žena bila je njegova nećaka, princeza Soamsavali Kitijakara, kojom se oženio 1977. godine i sa kojom je imao ćerku, princezu Badžrakitijabu. Brak se završio razvodom 1993. godine, a tokom njihovog zajedničkog života Maha je imao još četvoro dece sa svojom ljubavnicom, glumicom Juvadhidom Polprasert. Soamsavali ostaje jedina bivša žena koja je zadržala ulogu na dvoru, uprkos tome što je u međuvremenu doživela dva moždana udara i završila u invalidskim kolicima.

Druga žena, pomenuta Juvadhida, bila je njegova ljubavnica od tinejdžerskih dana. Venčali su se 1994. godine, ali je brak trajao samo dve godine. Maha se odrekao trojice sinova koje je imao sa njom i proterao ih iz Tajlanda, a priznao je samo njegovu ćerku. Optužio je suprugu za neverstvo, nakon čega je ona emigrirala sa decom u SAD, gde je dobila politički azil.

Treća supruga, princeza Šrirasmi Akrapongpriča, bivša konobarica, pridružila se kraljevskoj porodici 2001. godine. Javnost ju je upoznala 2007. godine kada je procureo video snimak sa rođendanske zabave psa,na kojem se pojavila u tangama i hranila iz pseće činije. Sedam godina kasnije, pala je u nemilost: ostala je bez titule, odvojena od sina - prestolonaslednika Dipangkorna - a njena porodica je završila u zatvoru. Nije viđena u javnosti od 2014. godine, što je podstaklo spekulacije da više nije živa.

Četvrta i sadašnja supruga je bivša stjuardesa Sutida Tidžai, kojom se Maha oženio 2019. godine. Na venčanju je morala da leži pred njegovim nogama, a samo nekoliko meseci kasnije, kralj je uzdigao svoju ljubavnicu Sininat Vongvadžirapakdi u rang „kraljevske supruge“ - i to pred kraljicom.

Nakon što joj je oduzeta titula zbog navodnih ambicija da zauzme Sutidino mesto, Sininat je brzo vraćena u kraljevu milost i sada je mnogi smatraju tajlandskom „drugom kraljicom“.

Od skandaloznog harema do dramatičnih razvoda i misterioznog nestanka njegove treće žene, život Mahe Vadžiralongkorn nastavlja da šokira svet. I dok Tajlanđanima teško pada da otvoreno kritikuju svog monarha zbog strogih zakona protiv vređanja kralja, ostatak sveta sa nevericom posmatra njegove postupke.

