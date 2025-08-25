Slušaj vest

Na TikToku se pojavio snimak koji je za kratko vreme postao pravi hit, skupivši više od 35 miliona pregleda. Radi se o trenutku kada je Olena Perez iz Boka Ratona na Floridi pokušala da iznenadi porodicu srećnom vešću – da je trudna. Međutim, njena majka imala je drugačije planove.

Video je podelila sama Olena na svom profilu (@olena.perez), objašnjavajući da je porodici rekla da treba da se fotografišu, iako je u stvari snimala video u kojem je želela da zabeleži dirljivo iznenađenje.

Ipak, scena nije prošla onako kako je zamišljala. U tekstu koji je dodala preko snimka stoji: „Moja mama nije dozvolila da moja objava o trudnoći upropasti njenu fotografiju.“

U klipu se vidi trenutak kada Olena poseže u tašnu glumeći da traži karmin, a umesto toga izvlači pozitivan test na trudnoću i pruža ga majci. Iznenađena žena pogleda test, kratko se šokira, a zatim ćerku samo potapše po ruci i pokaže ka kameri – da se fotografija ne prekine.

Reakcija majke šokirala je i gledaoce. Jedan korisnik TikToka je napisao: „Mene bi to baš povredilo.“ Drugi je dodao: „Ja bih zaplakao i odmah otišao kući.“

Treći komentar bio je blaži: „Možda mama jednostavno nije mogla da obradi vest u tom trenutku. U njenoj glavi prvo je trebalo završiti fotografisanje, a tek onda razmišljati o iznenađenju. Treba ljudima dati benefit sumnje.“

Bilo je i onih koji su imali stav da je ovo nedopustivo: "Ovo je bezobrazluk. Ne budi tužna, sad ćeš imati svoju porodicu koja će te podržati".

Olena je u razgovoru za Newsweek priznala:

– U tom trenutku bila sam tužna i razočarana jer nisam uspela da snimim onaj preslatki trenutak objave trudnoće koji stalno viđam na društvenim mrežama.

Dodala je i da je, nakon što su se kamere ugasile, usledilo pravo slavlje:

Snimak trudnoće postao viralan na TikToku sa preko 35 miliona pregleda Foto: printscreen/tiktok/olena.perez

– Svi su bili presrećni, samo je situacija ispala više kao primer razlike između života na mrežama i stvarnosti.

Do sada je video sakupio više od 2,8 miliona lajkova i skoro 32.000 komentara. Iako je dobila mnogo podrške, Perez priznaje da nije očekivala toliku lavinu reakcija:

– Osećam zahvalnost zbog ljubavi i podrške, ali mi je istovremeno teško kada vidim koliko je ljudi osudilo moju mamu. Na kraju, ona i ja smo veoma bliske i znamo koliko se volimo, pa nas negativni komentari ne pogađaju.

