Najpoznatiji ruski astrolog Tamara Globa tvrdi da od 25. avgusta 2025. upravo ova tri horoskopska znaka dobijaju moćnu kosmičku podršku. Pred njima su odluke koje će odrediti dalji tok života, a oni koji budu hrabri da zakorače u novo, osetiće kako im se otvaraju vrata uspeha, mira i unutrašnjeg zadovoljstva.

Rak

Za predstavnike znaka Raka dolazi vreme donošenja važnih odluka koje mogu značajno uticati na životni put. Astrolog savetuje da preuzmu inicijativu, da deluju samostalno i da se ne oslanjaju previše na spoljne okolnosti. Posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju emotivne ravnoteže, poverenju u intuiciju i detaljnoj analizi trenutne situacije.

Škorpija

Škorpije mogu da očekuju poboljšanje finansijske situacije i širenje profesionalnih mogućnosti. Da bi ostvarili ciljeve, preporučuje se diplomatski pristup, izbegavanje sukoba i aktivno povezivanje sa profesionalnim okruženjem.

Ribe

Za Ribe je važno da do 25. avgusta sprovedu detaljnu analizu svojih ideja i planova. Ovaj period može biti povoljan za ostvarenje ranije postavljenih ciljeva i jačanje profesionalne pozicije. Astrolog savetuje da veruju u svoje sposobnosti, preuzmu inicijativu i odgovornost. Najbolji rezultati se mogu postići kombinovanjem intuitivnog pristupa sa racionalnom analizom, uz pažljivo osluškivanje znakova sudbine i donošenje uravnoteženih odluka, navodi izvor.

Od 25. avgusta Rakovi, Škorpije i Ribe ulaze u period koji će im doneti više nego što su mogli da zamisle. Sreća će biti na njihovoj strani, a ono što je do juče izgledalo nemoguće, postaće stvarnost. Kako poručuje Tamara Globa: „Svemir im sada daje šansu, pitanje je samo da li će je iskoristiti.“

